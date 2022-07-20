Aksaraylı Pazarcı: "Geçenlerde Bir Vatandaş Hesap Sordu, '45 Lira' Dedim Aldı, Attı. Bizi Bu Hale Getirdiler"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki pazarcı, "Geçenlerde bir vatandaş hesap sordu, '45 lira' dedim aldı, attı. 'Ablam 65 -70 liraya patlıcan almadık mı? 65 liraya biberin kilosunu almadık mı? Şeker 2-3 liraydı kilosu, bugün ne kadar?' dedim. 'Alışveriş merkezlerine gidiyorsunuz söz hakkınız var mı, petrolde konuşma hakkınız var mı?' dedim. Hiçbirimizin yok. Bizi bu hale getirdiler, sisteme bak, dedim" diye konuştu.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Güzelyurt İlçe Başkanı Muzaffer Uğur ve il ve ilçe yöneticileriyle Güzelyurt'ta esnafı ziyaret etti. Ertürk'ün dinlediği bir pazarcı şunları söyledi:

"4 tane kredi çektim, kredim var. Evraklar arabanın içinde gösterebilirim. Çin'de mi doğdum geldim? Bu iktidar geldi bu duruma düştük işte. Hani nerede o insanlar? Çıksınlar da gelsinler bakalım. Herkes yakasından tutar. Herkes zor durumda. Kendi çocuğum dahil, 'gel kuzum şöyle yapalım, böyle yapalım' dediğimde 'baba bugüne kadar 20 senedir 25 senedir ne yaptın' diyor. Çocuğuma cevap veremedim. 'Ben gelsem bir işe katılsam ben de yapamam kendini kurtaramadın ki beni kurtarsan' dedi. Allah hakkımızda hayırlısını versin. İnşallah bu sistem değişir, benim düşüncem yıkılsın bir an evvel, bana kalsa. Şimdi yıkılsın şimdi gitsinler ne bu ya.

Tüccara varıyorum şunu, 10 liraya alıyorum bir daha gidiyorum 15 lira, bir daha gidiyorum 20 lira. Geçen toptancıyla biraz tartıştık. 'Abi başka yerden al' dedi. Adama da bir şey diyemiyorum. Fiyat değişiyor ben ne yapayım. Müşteri de geliyor tabi biz müşterinin ağzındayız, 'Hava cıva satıyorsunuz her hafta kafanıza göre zam yapıyorsunuz ne bu böyle' diyorlar. İnanın ölüyoruz ya. Geçenlerde bir vatandaş hesap sordu, '45 lira' dedim aldı, attı. 'Ablam 65 -70 liraya patlıcan almadık mı? 65 liraya biberin kilosunu almadık mı? Şeker 2-3 liraydı kilosu, bugün ne kadar?' dedim. 'Alışveriş merkezlerine gidiyorsunuz söz hakkınız var mı, petrolde konuşma hakkınız var mı?' dedim. Hiçbirimizin yok. Bizi bu hale getirdiler, sisteme bak dedim. Bir de gelip burada konuşuyorsunuz. Yine en hayırlısı en iyisi biziz paralı, parasız sizlerin işinizi yapıyoruz işleriniz görülüyor biz yukarı çıktığımız zaman bizden üst kademe toptancılara gittiğimiz zaman 'Abi kusura bakma para bir yana mal bir yana' deyip işi bitiriyorlar. Ticaret bu kadar zorlaştı."

CHP İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ise şu ifadeleri kullandı:

"Durum bu işte, Güzelyurt pazarını gezdik fiyatlar can yakıyor alıcı şikayetçi, satıcı şikayetçi. Ben vatandaşlarımıza özellikle şunu söylüyorum bu zamların sebepleri emeğiyle evlerini geçindiren bu esnaflarımız değil sorumluyu başka yerde arayın bu vatandaşlarımız size hizmet eden işte söylüyor abim, '4 tane kredi çektim ayakta kalmak için 4 tane kredi petrole yanaşmaya korkuyoruz arabamızın deposunu doldurmak için' diyor. Evet mazotun 30 lirayı bulduğu bir yerde her şeyin fiyatı üçe beşe katlar. Petrolün mazotun zammını da Güzelyurt pazarındaki esnaflar belirlemiyor. Tepedeki belirliyor, tepkiniz öfkenizi oraya yönlendirin."

ANKA / Yerel