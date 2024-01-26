Aksaraylı Esnafın Sıkıntıları Dile Getirildi

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Belediye Belediye Başkan adayı Tuğrul Karacaer, esnaf gezilerine devam edip vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Aksaraylı esnaf, "Pasaktan ve kirden geçilmiyor. Yolumuz yok, suyumuz yok, minibüsümüz yok, yaya gidip geliyoruz. Kültürpark'ın yanında oturuyorum, tam merkezde. Her zaman atıyorum muhtara, milletvekiline, belediye reisine de, kapının eşiğine kadar pislik. 10 sefer belediyeye telefon açtık gelip de temizleyen yok. Memnun değilim" dedi.

İyi Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Tuğrul Karacaer, adaylığının kesinleşmesiyle birlikte saha çalışmalarına başladı. Taşpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karacaer'e İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ve İYİ Parti İl Başkanı Sercan Belgemen eşilik etti.

"PASAK VE KİRDEN GEÇİLMİYOR"

Aksaraylı bir vatandaş, "Pasaktan ve kirden geçilmiyor. Yolumuz yok, suyumuz yok, minibüsümüz yok, yaya gidip geliyoruz. Kültürpark'ın yanında oturuyorum, tam merkezde. Her zaman atıyorum muhtara, milletvekiline, belediye reisine de, kapının eşiğine kadar pislik. 10 sefer belediyeye telefon açtık gelip de temizleyen yok. Memnun değilim. Bundan sonra muhtara, vekile ve belediye reisine oy atmayacağım" dedi.

"İNSANLAR GÜVENEBİLECEĞİ BİRİNİ ARIYOR"

Aksaraylı bir esnaf ise şunları söyledi:

"Sizin adınıza konuşanlara dikkat edin. Bir alternatif olsun istiyorum, açık açık söylüyorum fakat benim duyduğum maalesef alternatif kimse yok. Yine bu adamlara vereceğiz diye konuşuyor millet ama benim istediğim kendinizi muhakkak ifade ediyorsunuzdur ama eksik kaldığı, yetmediği konusunda benim şahsi fikrim bu. Esnaf olarak birkaç sıkıntımız var. Bir de lokantam var benim, bize 50 kalem maldan yüzde 1 KDV ile giriyor ama çıkarken yüzde 10 KDV ile çıkış yapıyoruz. Dolayısıyla vergi açığımızı kapatamıyoruz. 10 lira kazanırken bunun büyük bir miktarını devlet başımızın tacı ama devletimize veriyoruz. Biz son zamanlarda hiç bir şey kazanamıyoruz. Bunu ne anlatabiliyoruz ne sesimizi duyurabiliyoruz. Artık kimse de bizi dinlemiyor. Memlekette insanlar esasında dinleyeceği, güveneceği, itimat edeceği birini arıyor. Kendinizi anlatabilirseniz, şu an herkes bir arayış içerisinde Kimse bir şey söyleyemiyor, söyleyeni söyleyemez hale getiriyorlar, maalesef bunu açık açık ifade ediyorum. Memlekette kim taş üstüne taş koyarsa Rabbim muvaffak etsin. Bunun ismi önemli değil ama artık bir şeyler yoluna girsin istiyoruz."