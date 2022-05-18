Aksaraylı Çiftçi: Ak Partilelere Söyleyin. Ben Onlara İki Dönem Oy Verdim. Oylarımı Geri İstiyorum - Haberler

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aksaray'da çiftçilerin sorunlarını dinledi. Aksaraylı çiftçi Hamza Oflaz, Gürer'e, "Siz, Ankara'ya gidince AK Partililere söyleyin. Ben, onlara iki dönem oy verdim. Ben, oylarımı geri istiyorum" dedi.

Ömer Fethi Gürer, CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ile birlikte Aksaray'ın Yeşitepe beldesinde çiftçileri ziyaret etti. Gürer'e yaşadıkları sorunları anlatan 64 yaşındaki çiftçi Hamza Oflaz, şunları söyledi:

"AÇ ADAMIN GÖZÜNÜN IŞILTISI MI OLUR"

"Bizim neslimiz, babadan bu yana hep sağa oy verdi. İnanın böyle bir dönem, böyle bir devir görmedik. 6 çocuk babasıyım. 15 baş hayvanım vardı, 4 baş hayvanım kaldı. Bir tanesini de bugün satacağım. Sayın Milletvekili, siz, Ankara'ya gidince AK Partililere söyleyin. Ben, onlara iki dönem oy verdim. Ben, oylarımı geri istiyorum. Bir bakan kalkıyor, 'Gözlerimin içine bak, ışıltısına bak' diyor. Allah aşkına, bizim gözlerimizin ışıltısına bakan ne görür? Aç adamın gözünün ışıltısı mı olur? Keşke babadan oy vermeseydik."

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, "Senin güvenini kötüye kullananlar düşünsün. Sizin ne suçunuz var" dedi.

"Tarımın, geçimin siyaseti olmaz" diyen Ömer Fethi Gürer de çiftçiliğin çok zor şartlar altında yapıldığını belirtti. Gürer, "Çiftçilerin durumlarını yerinde tespit etmek için geldiğimiz yerlerde genelde vatandaşlarımıza hangi siyasi görüşte olup olmadığını sormuyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. 65 yaşında ekmeğini topraktan kazanan bu çiftçimizin serzenişi ülkemizdeki bütün çiftçilerimizin ortak sorunudur" diye konuştu.