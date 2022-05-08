Aksaraylı Ayakkabı Tamircisi: Vatandaşlarımız Zamlardan Sonra Bizlere Daha Sık Uğramaya Başladı

AKSARAY (ANKA) -

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da ayakkabı tamirciliği yapan İlyas Salman, ekonomik kriz nedeniyle ayakkabı tamircilerine rağbetin arttığını belirterek, "200 liraya ayakkabı alabiliyordu vatandaş. Son gelen zamlardan sonra en ucuz ayakkabı 500 TL'den başlıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız zamlardan sonra bizlere daha sık uğramaya başladılar. Tabii bizim de tamir fiyatları biraz pahalandı. Dolayısıyla bizim işlerimiz açıldı" dedi.

Aksaraylı ayakkabı tamircisi İlyas Salman (48), çıraklık ve kalfalık dönemi ile birlikte yaklaşık 30 yıldır bu mesleğin içinde. Zorunlu eğitim sistemine geçişle birlikte bazı mesleklerin yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyen Salman, "Bu meslekte son demlerimizi yaşıyoruz. Ülkemizdeki eğitim sistemindeki değişikliklerle, mecburi eğitimden dolayı birçok meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de artık zanaatkar yetişmiyor. Bizler, bu mesleğin son nesilleriyiz. Evet, anne babalar çocuklarını okutmanın gayesinde ama bu meslek de çok değerli bir meslektir. Maalesef zanaatkarlığı bitiriyorlar. Bunu her fırsatta dile getiriyorum" diye konuştu.

" VATANDAŞLARIMIZ ZAMLARDAN SONRA BİZLERE DAHA SIK UĞRAMAYA BAŞLADI"

"Önceden vatandaşın alım gücü vardı ve ayakkabılar da aslında bu kadar pahalı değildi" diyen Salman, "200 liraya ayakkabı alabiliyordu vatandaş. Son gelen zamlardan sonra en ucuz ayakkabı 500 TL'den başlıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız zamlardan sonra bizlere daha sık uğramaya başladılar. Tabii bizim de tamir fiyatları biraz pahalandı. Dolayısıyla bizim işlerimiz açıldı. Örneğin bu elimde gördüğünüz ayakkabı, bin liralık bir ayakkabı. Şimdi ben bu ayakkabıyı tamir edeceğim, tabanı değiştireceğim, 100 TL'ye mal olacak" dedi.

"KALAYCILAR, ÇERÇEVECİLER GİBİ KORUMA ALTINA ALINSIN"

"Aksaray gibi bir ilde sadece 12 kişi kaldık bu işi yapan" diyerek meslek erbabı kalmadığını vurgulayan Salman, "Böyle devam ederse en fazla 15 yıl daha bu iş devam eder. Yeni nesil çırak yetişmediği için maalesef bu meslek yok olup gidecek. Yetkililerimizden bizim gibi unutulan mesleklere destek olmalarını istiyoruz. Kalaycılar, çerçeveciler koruma altında. Bizim de bu mesleğimizin koruma altına alınması gerekmektedir" diye konuştu.

"KADINLAR İMİTASYON AYAKKABI GİYİYOR"

Ayakkabı tamircisi olarak ayak sağlığı konusunda da bilgiler veren Salman, şunları söyledi:

"Ayak sağlığı, vücut sağlığı için çok önemlidir. Normal şartlarda üç çeşit ayakkabımız olmalı. Yazın kösele ayakkabı giyilmeli, çünkü vücuttaki elektriği toprağa kösele çok rahat aktarır. Vücut sağlığı için ayakkabının önemi çok büyüktür. Özellikle imitasyon ayakkabıları erkeklere tavsiye etmiyorum. Maalesef kadınların yüzde sekseni imitasyon ayakkabı giyiyor. Ama erkek ayakkabılarının deri ve kösele olması çok önemli. İçi dışı deri bir ayakkabı insan sağlığı için çok önemli. Pahalı ya da pahalı olmayan ayakkabıların tamir edilmesi de ekonomik durumlara göre değişir. Ayakkabı tamirinde utanılacak bir şey yoktur. Tavsiye ederim."