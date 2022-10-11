Aksaray yerel haberi: CHP Aksaray İl Başkanı Ertürk: 'Toki Temelinde Biriken Suda Hayatını Kaybeden İhsan Şahin'in Dosyası 52 Gündür Savcılığa Gönderilmedi'

Aksaray haber: CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, TOKİ’nin 2019’da başladığı inşaatın temelinde biriken su nedeniyle hayatını kaybeden İhsan Şahin’in dosyasının 52 gün geçmesine karşın savcılığa gönderilmediğini belirterek, “Eğer kapatma, üzerini örtme, unutturma gibi bir düşünceniz varsa, oyalama taktiği gibi bir yöntem izliyorsanız bundan vazgeçin. O dosyayı kapattırmayız. O dosyada da ihmali olanlar ağır cezayı alana kadar da avukatlarımız konunun üzerine gidecek” dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, TOKİ'nin 2019'da başladığı inşaatın temelinde biriken su nedeniyle hayatını kaybeden İhsan Şahin'in dosyasının 52 gün geçmesine karşın savcılığa gönderilmediğini belirterek, "Eğer kapatma, üzerini örtme, unutturma gibi bir düşünceniz varsa, oyalama taktiği gibi bir yöntem izliyorsanız bundan vazgeçin. O dosyayı kapattırmayız. O dosyada da ihmali olanlar ağır cezayı alana kadar da avukatlarımız konunun üzerine gidecek" dedi.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, TOKİ'nin 2019'da başladığı inşaatın temelinde biriken su nedeniyle hayatını kaybeden İhsan Şahin'in soruşturma dosyasına ilişkin gelişmelerle ilgili basın açıklaması yaptı. Ertürk, şöyle konuştu:

"TOKİ BU CEVAP YAZISINI YAZMASA BU DOSYA SAVCILIĞA GİTMEYECEK Mİ?"

"Biliyorsunuz Aksaray'da TOKİ'nin kazdığı temelde bir ölüm olayı gerçekleşti. 20 Ağustos'ta bir olay oldu ve 16 yaşındaki bir evladımızı kaybettik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu olayın gönüllü avukatlığını üstlendik avukat arkadaşlarımız vasıtasıyla. Konuyu ulusal basına taşıdık. Konuyu gündemde tutuyoruz. 20 Ağustos tarihinde olan kazanın dosyası 52 gündür hala savcılığa iletilmemiş durumda görünüyor. Avukatımız Yasemin Hanım iki üç haftadır çocuk şubeyle karakol arasında mekik dokuyor en son geçen hafta zor bela şu cevabı aldık "TOKİ'den yazışmalar cevaplar gelmediği için savcılığa dosyayı ulaştıramıyor." TOKİ bu cevap yazısını yazmasa bu dosya savcılığa gitmeyecek mi? Ben o annenin o babanın gözyaşlarını gördüm. O çocuk herhangi birimizin çocuğu olabilirdi ve o gün orada 'Bundan sonra kendi çocuğunu kaybetmiş bir baba gibi mücadele edeceğim' demiştim. Evet aynen bu sorumlulukla bu konuyu takip edeceğim.

"OYALAMA TAKTİĞİ GİBİ BİR YOL İZLİYORSANIZ BUNDAN VAZGEÇİN O DOSYAYI KAPATTIRMAYIZ"

Emniyete sesleniyorum TOKİ midir? Kimdir her ne karın ağrısıysa bu dosyayı bir an önce karakolda tamamlayın ve savcılığa ulaşsın. 52 gündür ölümlü bir kazada, bir ihmalde, bir sorumsuzlukta hala dosya savcılığa ulaşmamış. Sakın ola bunun üzerini kapatmaya çalışmayın çünkü bu dosyayı benimle beraber Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Merkezi, Genel Başkanı, Genel Başkan yardımcıları ve avukatlarda takip ediyor. Eğer kapatma üzerini örtme unutturma gibi bir düşünceniz varsa oyalama taktiği gibi bir yöntem izliyorsanız bundan vazgeçin o dosyayı kapattırmayız. O dosyada da ihmali olanların en ağır cezayı alana kadar da avukatlarımız konunun üzerine gidecek. Bizler konuyu kamuoyu olarak siyasi olarak takip edeceğiz."