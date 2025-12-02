Haberler

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir'den 'Kuraklık' Uyarısı: Bu İşin Şakası Yok. Elimizdeki Son Suları Çok Dikkatli Kullanmamız Gerekiyor

Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, Aksaray'da giderek derinleşen kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, su kaynaklarının hızla tükenmekte olduğunu vurguladı. Özdemir, suyun kıymetini bilmemiz gerektiğini ve devletin acilen kuru tarıma geçmesi gerektiğini belirtti.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, kuraklık tehlikesine dikkat çekerek "Bu işin şakası yok, gerçekten elimizdeki son suları çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi lazım, insanların suyun kıymetini öğrenmesi gerekiyor" dedi.

Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, Aksaray ve ülke genelinde giderek derinleşen kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, su sorununun giderek arttığını, geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini, yeraltı sularının bitmeye başladığını vurguladı.

Son 30 yıl içerisinde Aksaray'ın en az yağış alan illerin başında geldiğini söyleyen Özdemir, "Gelen raporlara göre de zaten Aksaray ve Konya havzası Türkiye'de çölleşme başlayacak olan ilk iller arasında yer almakta. Yağmur yok, kar yok. Yeraltı sularımız kendini yenileyen bir kaynak değil; yalnızca yağmur ve kar sularıyla besleniyor. Ancak uzun süredir bu beslenme gerçekleşmediği için su seviyeleri hızla düşüyor" dedi.

"Kuyu derinliklerimiz 300 metre ve zaten çoğunda da su çıkmıyor"

Suyun bilinçsiz kullanıldığını, su stresi yaşayan iller arasında Aksaray'ın birinci sırada geldiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Çekilen suyun yerine kar ve yağmur suları yağmadığı için tekrar yenilenmiyor. Devamlı bir çekim var, yeni su dolmuyor. İki sene sonra gerçekten biz çok ciddi şekilde etkilerini daha fazla yaşayacağız. Geri dönüşü olmayan bir yol bu. 20 sene önce Aksaray'da 70-80 metre açılan bir kuyuda istenilen su alınırken, şu an kuyu derinliklerimiz 300 metre ve zaten çoğunda da su çıkmıyor. '300 metre açarız suyu kullanırız' diye bir şey yok, 500 metre kuyu açsanız bulamayacaksınız.

"Devletin acilen kuru tarıma geçirmesi gerekiyor"

Herkes şaka sanıyor, bitmez sanıyor ama gerçekten elimizdeki sular son sularımız. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Sadece Aksaray değil, dünya genelinde ısınma var. Türkiye'nin birçok büyük şehrinin barajlarında sular bitti ve yeniden derin kuyular açılıyor. Ama büyük şehirlerdeki sular da bitecek. Çünkü yağmur ve kar yağmıyor. Kullanılan suların yerine yenisi gelmediği için gerçekten o sular da tükenecek. Aksaray ve Konya bölgesi yeraltı suyunun en az olduğu şehirler arasında ve yağmurun en az yağdığı iller arasında. Ama buna rağmen sulu tarımın en çok yapıldığı iller arasında geliyor. Çok miktarda yonca, mısır ekimi var. Devletin acilen kuru tarıma geçirmesi gerekiyor.

"İnsanların suyun kıymetini öğrenmesi gerekiyor"

Birçok tarlaya girdiğinizde iki-üç kaçak kuyu görüyorsunuz. Kontrolsüz su çekimi havzayı hızla kurutuyor. Bölgede kaçak kuyular çok fazla. Büyük bir kıtlık karşı karşıya kalacağız. Toprak erozyonu da olacak, çoraklaşmaya başlıyor topraklarımız. Çok fazla buharlaşma var. Canlı popülasyonu azalacak ve bitkilerin kuru olmasından dolayı yangınlar çıkacak. Her şey aslında suya bağlı. Bu işin şakası yok, gerçekten elimizdeki son suları çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi lazım, insanların suyun kıymetini öğrenmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
500
