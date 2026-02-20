Haberler

CHP Aksaray Kadın Kolları Başkanı Gökkuş: "Kadın Cinayetleri Tesadüf Değildir"

CHP Aksaray Kadın Kolları Başkanı Elif Gökkuş, Aksaray'da yaşanan iki kadın cinayetinin ardından yaptığı basın açıklamasında, bu olayların sistemsel bir zafiyetin sonucu olduğunu vurguladı. Kadınların yaşam hakkının korunması ve şiddetle mücadele konularında devletin sorumluluklarını hatırlattı.

(AKSARAY) - Haber: Kemal Onur ATALAY

CHP Aksaray Kadın Kolları Başkanı Elif Gökkuş, Aksaray'da iki kadının öldürülmesine ilişkin, "Bu, kadınların yaşam hakkını yeterince koruyamayan sistemsel zafiyetin sonucudur. Kadın cinayetleri tesadüf değildir" dedi.

CHP Aksaray Kadın Kolları İl Başkanı Elif Gökkuş, Aksaray'da iki kadının öldürüldüğü olayın ardından CHP binasında İl Başkanı Bilal Özdemir ve parti mensuplarının katılımıyla basın açıklaması yaptı. Yaşananların bireysel değil, yapısal bir sorun olduğuna dikkat çeken Gökkuş, "Bu bir 'aile dramı' değildir. Bu bir 'anlık öfke' değildir. Bu, kadınların yaşam hakkını yeterince koruyamayan sistemsel zafiyetin sonucudur. Kadın cinayetleri tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın ilgili maddelerini hatırlatan Gökkuş, "Herkes yaşama hakkına sahiptir. Devlet yalnızca öldürmemekle değil, yaşam hakkını koruyacak önleyici tedbirleri almakla da yükümlüdür. Yaşam hakkı pasif bir güvence değil, aktif bir koruma sorumluluğudur. Devlet yalnızca ayrımcılık yapmamakla değil, fiili eşitliği sağlamakla da sorumludur. Kadınların şiddetten uzak, güvenli bir yaşam sürmesi devletin temel görevlerindendir" dedi.

"Risk altındaki kadınlar etkin biçimde korunmalıdır"

6284 sayılı Kanun'un yürürlükte olduğunu ancak uygulamada eksiklikler bulunduğunu ifade eden Gökkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koruma kararları ve uzaklaştırma tedbirleri kağıt üzerinde kalmamalıdır. Risk altındaki kadınlar etkin biçimde korunmalıdır. Kadına yönelik şiddet, erkek egemen güç ilişkilerinin ürünüdür. Kadını denetim altına almayı meşru gören anlayış değişmedikçe, şiddet sona ermeyecektir. Anayasa'nın 17. ve 10. maddeleri fiilen hayata geçirilmelidir. 6284 sayılı Kanun eksiksiz uygulanmalıdır. Koruma kararları etkin biçimde denetlenmelidir. Elektronik izleme sistemleri yaygınlaştırılmalıdır. Kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirecek sosyal politikalar hayata geçirilmelidir. Şiddetle mücadele verileri şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmalıdır."

"Biz artık yalnızca başsağlığı mesajları görmek istemiyoruz"

Sadece başsağlığı mesajları görmek istemediklerini de vurgulayan Elif Gökkuş, "Biz artık yalnızca başsağlığı mesajları görmek istemiyoruz. Biz kadınların yaşamasını istiyoruz. Aksaray'da iki kadının daha yaşamdan koparılması kabul edilemez. Yaşam hakkı pazarlık konusu değildir. Eşitlik ertelenemez. Kadınlar yalnız değildir, mücadelemiz sürecektir" dedi.

Kaynak: ANKA
