Aksaray'da Hayvan Barınağında Tartışma Çıktı

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Gönüllü Hayvan Severler Derneği ve Alfa Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Aksaray Belediyesi barınağı yetkilileri arasında ölen bir kediye inceleme talebi nedeniyle tartışma ve itiş kakış yaşandı. Dernek üyeleri "Neden uyuttunuz hayvanları" diye tepki gösterirken; barınaktaki görevliler "Biz hayvanları uyutmadık" dedi. Yaşanan tartışma üzerine olay yerine polis geldi.

Aksaray Gönüllü Hayvan Severler Derneği (AKHAYSEV), Aksaray Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir gün önce sağlıklı olduğuna ilişkin tutanak tutulan bir kedinin ertesi gün uyutulduğu iddiaları üzerine barınakta inceleme yapmak istedi. Kediyi almak isteyen dernek üyeleriyle barınak görevlileri arasında tartışma çıkarken, itiş kakış yaşandı. Olay yerine polis çağrıldı. Dernek yetkilileri, barınak görevlilerinden şikayetçi olduklarına ilişkin tutanak tuttu.

"DÜN SAĞLAM OLAN BİR KEDİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKHAYSEV Başkan Yardımcısı Özlem Güler şunları söyledi:

"Dün bizim barınak ziyaretimiz esnasında padoklarda çok fazla kedi olduğunu gördük ve hasta kedilerin sağlıklılar ile yan yana olduğunu gördük. Doğa korumayı çağırıp burada tutanak tutturduk. Daha sonra Alfa Arama Kurtarma Derneği'ni buraya çağırdık. Bir sorun olduğunu biliyorduk çünkü kendilerinin de görmelerini istedik. Şu anda içeriye girdiğimizde dün sağlam olan bir kedinin kolunda açık damar yolu var. Kedinin öldürüldüğünü düşünüyoruz. İçeride ve kediyi bize asla vermeyi kabul etmiyorlar."

"DÜN O KEDİNİN CANLI VİDEOLARI VAR ELİMİZDE"

Alfa Arama Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Yarlıgaç ise şunları söyledi:

"Dün görmüşler kediyi. Biz ziyaret esnasında kedi bölümüne baktık, kedi bölümünde 20 tane kedi varmış. Bugün 3 tane kedi olduğunu gördük. Devamında komple etrafı gezdik, gezdiğimiz zaman ameliyathaneye girmek istedik. Ameliyathanede de dün arkadaşların söylemiş olduğu kediyle karşılaştık. Kafes içerisinde ve ölmüş vaziyette. Damar yolu açılmış ölmüş. Dün o kedinin canlı videoları da var elimizde. Bugün kafesin içerisinde ani bir şekilde ölmüş. Nasıl ölmüş bunu merak ediyoruz. Tekrardan zaten doğa korumayı göreve çağırıyoruz. İncelemeye, ziyaret etmeye geldik. Biz normal dernek olarak ziyarete geldik, ziyaretimizi yaptık, kediyi almak istedik. Dedik ki, 'son nefesini veriyor hayvan ve içeride veteriner yok. Bize verin normal bir kliniğe verelim, bu hayvan ölmesin' ama olmadı, tartışma çıktı, polisleri çağırdılar."