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Aksaray'da 23 Nisan'da Tuz Gölü'nde Uçurtma Şenliği

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Tuz Gölü'nde uçurtma şenliği düzenlendi. Uçurtmasını alan çocuklar aileleriyle birlikte Tuz Gölü'nün yolunu tutarken, uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Tuz Gölü'nde uçurtma şenliği düzenlendi. Uçurtmasını alan çocuklar aileleriyle birlikte Tuz Gölü'nün yolunu tutarken, uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Eskil Hükümet Konağı önünde başladı. Devam eden kutlamalarda tüm öğrenciler ellerindeki uçurtmalarla Tuz Gölü'ne geldi. Burada organize edilen etkinlik çerçevesinde uçurtmalar Tuz Gölü semalarında uçurulurken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliğe katılan vatandaşlar piknik yapma fırsatı da bulurken çocuklar gün boyu uçurtmanın tadını çıkardı.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde ilçedeki programdan sonra Tuz Gölü'ne gelerek uçurtma şenliği yapıldığını söyledi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını belirten Kılıçer, "Buradaki amacımız çocuklarımızın bayramlarını kutlamak, bayramlarını yaşamak. Tuz Gölü, ilçeye yakın olmasına rağmen birçok veli ve öğrencimiz Tuz Gölü'ne daha önce gelmedi. Bu sayede Tuz Gölü'nün eşsiz manzarasında doya doya eğlenmelerini sağladık. Yemekler yendi, uçurtmalar uçuruldu çok güzel bir etkinlik oldu, emeği geçenlere, etkinliğe katılanlara teşekkür ederim" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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