AKİB’den çok sert tepki: 'Kimse kendisini savcı, hâkim ve mahkeme yerine koyamaz'

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Komisyon Başkanı İsmet Özkara, AKİB ve Genel Başkanı Ali Hızar'ı hedef alan haberle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Söz konusu yayının gazetecilik ilkelerinden uzak, kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan ve hukukun yerine geçmeye çalışan bir anlayışın ürünü olduğunu belirten Özkara, "Hiç kimsenin kendisini savcı, hakim ve mahkeme yerine koymasına izin vermeyeceğiz. Hukukun vereceği kararı peşinen vermeye kalkışmak gazetecilik değil, kamuoyunu yönlendirme çabasıdır" dedi.

Özkara, AKİB'in denetim mekanizmalarının açık ve hukuken belirlenmiş olduğuna da dikkat çekerek, "AKİB'i denetleyen makamlar bellidir. Kurumumuzun kendi yönetim organları, denetleme kurulu ve faaliyet gösterdiği ülkenin yetkili adli mercileri görevini yapmaktadır. Bunların dışında hiç kimsenin kendisini denetim makamı, savcı, hakim ya da mahkeme yerine koyma hakkı yoktur. AKİB'in muhatabı siz değilsiniz. AKİB'in muhatabı kendi denetleme kurulu ile kurulu bulunduğu ülkenin resmi yargı mercileridir. Hukukun görev alanına müdahale ederek peşin hüküm vermek gazetecilik değil, algı oluşturmaya çalışmaktır" ifadelerini kullandı

Haberde AKİB Genel Başkanı Ali Hızar'ın dürüstlüğünün sorgulanmasını da sert sözlerle eleştiren Özkara, "Ali Hızar'ın dürüstlüğünü hangi sıfatla sorguluyorsunuz? Bir insan hakkında hüküm verecek olan ne köşe yazılarıdır ne de kişisel kanaatlerdir. Bunun tek adresi bağımsız yargı ve devletin ilgili kurumlarıdır" dedi.

Özkara, Ali Hızar'ın yıllardır ortaya koyduğu hizmetlerin kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğunu belirterek, "Ali Hızar'ın hem Avrupa'da hem de Kayseri'de yaptığı maddi ve manevi destekleri yakından bilenler çok iyi bilmektedir. Yıllardır eğitime, sosyal projelere, hemşehrilik dayanışmasına ve ihtiyaç sahiplerine verilen katkılar ortadadır. Böylesine bir ismi mesnetsiz ithamlarla yıpratmaya çalışmak ne vicdanla ne de hukukla bağdaşır" ifadelerini kullandı.

Kayseri adının halen yargı süreci devam eden bir dernekle aynı haber içerisinde anılmasına da tepki gösteren Özkara, "Binlerce yıllık tarihi ve itibarı olan Kayseri'nin adını devam eden hukuki süreçlerle yan yana getirerek şehrimizi tartışmaların içine çekmek sorumsuzluktur. Kayseri hiç kimsenin kişisel hesaplaşmalarına malzeme yapılamaz" dedi.

Haberde kullanılan görsele de değinen Özkara, "Eğer ortaya konulan iddiaların arkasında gerçekten duruluyorsa, Ali Hızar'ın fotoğrafını kullanarak algı oluşturmak yerine, o iddiaları kaleme alan kişinin kendi fotoğrafını kullanması çok daha cesur ve etik bir davranış olurdu" ifadelerini kullandı.

Haberi hazırlayan kişinin geçmişte AKİB'e yönelik bazı taleplerde bulunduğuna ilişkin değerlendirmelerin kamuoyunda konuşulduğunu da belirten Özkara, "Bu haberin gerçekten kamu yararı amacıyla mı hazırlandığı, yoksa karşılık bulmadığı ileri sürülen talepler sonrasında kişisel bir hesaplaşmanın ürünü mü olduğu sorusunun cevabını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

Açıklamasının sonunda hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Özkara, "AKİB'i ve Genel Başkanımız Ali Hızar'ı mesnetsiz iddialarla yıpratabileceğini düşünenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Gerekli tüm hukuki başvurular yapılmış ve süreç en üst yargı mercilerine kadar taşınacaktır. Kayseri'nin itibarını hedef alan hiçbir girişime de sessiz kalmayacağız. Şehrimizin kanaat önderlerinin ve büyüklerinin de bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı