Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yangın Anında Sağlık Çalışanlarının Özverili Mücadelesi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yangın Anında Sağlık Çalışanlarının Özverili Mücadelesi
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Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde mart ayında çıkan yangında, hemşire Ezgi Gökce ve ekibi hastaları güvenli bir şekilde tahliye etmek için büyük çaba harcadı. Yangın anında gösterilen özveri, sağlık çalışanlarının fedakarlığını gözler önüne serdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde mart ayında çıkan yangın sırasında hastaları tahliye eden sağlık çalışanlarının gösterdiği özverili mücadele hafızalarda iz bıraktı. Yangın anında kliniği terk etmeyen Hemşire Ezgi Gökce, "Alarm çaldı. Sonrasında hastaları düşünerek tahliye etmeye çalıştık ve başardık da. O esnada saniyeler çok değerliydi. Odaları dört kez kontrol ettik" dedi.

Antalya'da 26 Mart Salı günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın, hastanede büyük korkuya yol açmıştı. Yetişkin ve çocuk acil servislerinde hızla yayılan yangın nedeniyle yoğun duman oluşmuş, ameliyathanelerin de içinde bulunduğu B Blok kısa sürede tahliye edilmiş, hastalar çevredeki hastanelere nakledilmişti. Olaydan sonra geçen sürede, yangın anında görev yapan sağlık çalışanlarının gösterdiği büyük özveri ise ortaya çıktı.

"Alarm çaldı. O esnada saniyeler çok değerliydi"

Yangın sırasında yaşananları anlatan Hemşire Ezgi Gökce (30), alevlere ve yoğun dumana rağmen kliniği terk etmediklerini ve hastaları güvenli şekilde tahliye etmek için saniyelerle yarıştıklarını söyledi. Gökce, "Alarm çaldı. Sonrasında hastaları düşünerek tahliye etmeye çalıştık ve başardık da. O esnada saniyeler çok değerliydi. Sorumlu hemşiremizle ekip halinde hep beraber çalıştık" dedi.

Dumanlar üçüncü kata ulaştı

Yangının etkisiyle dumanların kısa sürede yayıldığını belirten Gökce, "Dumanlar üçüncü kata kadar gelmişti. Aşağı indiğimizde hastaları toparlamaya çalıştık. Nerede olduklarına baktık. Sonrasında diğer servislere yerleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Odaları dört kez kontrol ettik"

Yangın sırasında özellikle yataklı hastaların tahliyesine büyük özen gösterdiklerini anlatan Gökce, yaşadıkları anları şöyle aktardı: "İkinci naklini olmuş karaciğer hastası bir hastamız vardı. Alarm çaldığında hemen onun odasına koştum. Serumlarını çıkartmak için çünkü çoklu tedavileri oluyor. Sonra onu yatakla beraber indirdik. Daha yoğun bakımdan yeni gelmiş bir hastamız vardı. Onu da aynı şekilde hızlıca indirmeye çalıştık. Tabii klinikte odaları dört kez tek tek kontrol ettik."

"Kendimizi hiçe saydık"

Yangın sırasında kliniği terk etmeden görevlerinin başında kalan ekip, hastaların ilaç tedavilerini de aksatmamak için büyük çaba gösterdi. Gökce, "Yangın esnasında da ilaçlarını almaya çalıştık açıkçası. Kendimizi hiçe saydık o esnada. Tahliye ettikten sonra dışarıda da bu hastaların koordinasyonunu ve ilerleyen süreçteki tedavilerini planladık" diye konuştu.

"Alarm sesleri aklımdan silinmiyor"

Hastaların yeni kliniklere yerleştirilmesinden sonra da tedavi süreçlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Gökce, yaşananların hafızasında derin iz bıraktığını söyledi. "Hastalar kliniğe geri döndüklerinde kendimizi düşünmediğimizi gördüler, çok teşekkür ettiler. Eski nakil hastalarımız da vardı, yeni nakil hastalarımız da vardı. Hafızamda izi kaldı. Korktum. Sesten korktum. ve hastaların birçoğunun yatakta olması ve tahliyesi... Alarm sesleri aklımdan silinmiyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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