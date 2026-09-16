Akçakoca’da lenfoma ve prostat kanserine karşı farkındalık çalışması

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü ve 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, kanser hastalıklarında erken tanının önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Kurulan stantta vatandaşlara kanser belirtileri ve kanser taramaları hakkında bilgi verilirken, erken tanının tedavi sürecindeki önemine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından konuya ilişkin broşürler de dağıtıldı.

Prostat kanserinde düzenli kontrol uyarısı

Etkinlik kapsamında özellikle prostat kanserinde erken tanı açısından düzenli üroloji kontrollerinin önemi hatırlatıldı. Vatandaşlara, 50 yaşından itibaren, birinci derece yakınlarında prostat kanseri öyküsü bulunan kişilerin ise 40 yaşından itibaren düzenli olarak üroloji uzmanına muayene olmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı