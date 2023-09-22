Akademisyenlerden Distilasyon Merkezine tam not

Kocaeli'de tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edildiği Türkiye'nin en büyük Distilasyon Merkezini ziyaret eden akademisyenler, tesislere hayran kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin desteğiyle düzenlenen "12. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi" ve "Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler" kongrelerine katılan doktor ve akademisyenlerden oluşan heyet, Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezini ziyaret etti. Tesislere tam not veren heyet, başarılı çalışmalarından dolayı Büyükşehir'i tebrik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve Sekapark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Habip Aşı'nın eşlik ettiği ziyarette, şirketin Tarımsal Hizmetler Müdürü Hakan Kutal yapılan işlemlerle ilgili katılımcılara teknik bilgi aktardı.

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde başlatılan ve kentin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP doğrultusunda yetiştirilen aromatik bitkilerin, Başiskele ilçesinde Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezinde işlendiğini söyledi. Su buharı yöntemi ile katma değeri yüksek tarım ürünlerinden elde edilen uçucu yağların ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanıldığını belirten Aydınlık, tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinin AR-GE ve deneme üretimi çalışmalarının yapıldığı tesisin aynı zamanda çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Tesislere hayran kaldılar

Tesisleri gezen heyet, Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezinin, ülkenin önemli bir açığını kapattığını, Kocaeli ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan çalışmaların Türkiye'ye örnek olması gerektiğine işaret ederek, projeye tam not verdi.

" Türkiye'nin en büyük tesisi"

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş, "Böyle güzel bir tesis yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel çok donanımlı yapmışlar. Ellerine sağlık. Türkiye'nin en büyük tesisi. Katma değeri yüksek ürünlere vermiş olduğu desteklerle birlikte inşallah ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin en önemli konularından birine buradan destek vermiş. İnşallah bu projeler geliştirerek, çiftçilerimize katma değeri yüksek ürünlere bu alanda desteklerin devam etmesini diliyorum" dedi.

"Bu tesisle birlikte büyük bir eksiklik giderilmiş oldu"

Türkiye'de bitkisel üretimin yeterince değerlendirilemediğini kaydeden Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulvi Zeybek, "Bu tesisle birlikte büyük bir eksiklik giderilmiş oldu. Buradaki işlemlerin, yapılan çalışmaların özel sektör tarafından da harfiyen uygulanacağına inanıyorum. Elde edilen ürünler son derece kaliteli. İçeriği ve bileşenleri olması gerektiği gibi, nitelikli ve kaliteli. Kurallara harfiyen uyulmuş. Sanayi bölgesi olan Kocaeli'de bu talepler en iyi şekilde karşılandığı sürece, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatında Türkiye'nin önü açık olacaktır. Bitkisel ilaçlarda da Türkiye lider ülke olacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin TABİP projesi, Türkiye'ye örnek olarak uygulanması ve yaygınlaştırılması gerekir. İhracatçı birlikleri, ticaret odası kurumsal olarak buraya katkı vermelerini, bilgi paylaşımında bulunmalarını ve destek vermelerini öneriyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın geçmişte akademik bir kariyere sahibi olmasının, bu başarıda önemli payı olduğuna inanıyorum. Bu proje için hem Kocaeli hem de ülke ekonomisi için ciddi bir katkıdır" ifadelerini kullandı.

"Böylece döviz dışarıya çıkmamış, içeride kalmış olacak"

Harika bir tesisi yerinde gördüklerine dikkat çeken Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu, "Böyle güzel bir projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum, kendilerini gönülden kutluyorum. Geçmişte, Türkiye'de yetişen bu tür bitkileri yurt dışındaki firmalar alıp kendi ülkelerine hammadde olarak götürüyordu. Onları işleyip bize on katına, yüz katına satıyorlardı. Aslında bu proje ve bu tesis bunu engellemesi açısından çok önemli. Böylece döviz dışarıya çıkmamış, içeride kalmış olacak. Bir de asıl parayı üreticiler, çiftçiler kazanacak. Bunlar çok önemli" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesince 2020 yılında hayata geçirilen, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) ile katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması ve tarımsal kalkınmaya destek sağlanması hedefleniyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, hasadı yapılan biberiye, tıbbi nane ve melisadan (oğul otu) oluşan tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar kozmetik, ilaç ve takviye gıda sektöründe kullanılıyor. - KOCAELİ