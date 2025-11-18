AK Parti Zonguldak Milletvekili Avcı'dan Terzi'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Ak Parti Zonguldak Milletvekili Avcı İlçe Başkanı Terzi'ye nevzat ziyaretinde bulundu.

Devrek AK Parti İlçe Teşkilatına yeni atanan Muharrem Terzi'ye nezaket ziyaretinde bulunan Muammer Avcı hayırlı olsun temennisinde bulundu. AK Parti İlçe Binasında gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili bilgi veren Avcı "Devrek AK Parti ilçe başkanlığına atanan yeni başkanımıza hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik Muharrem başkanımız yeniden oluşturulacak yönetim kurulu ile birlikte memleketimize güzel hizmetler verecektir. Geçmiş dönemlerde partimizin çeşitli kademelerinde görev alan ve aldığı görevlerde başarılı çalışmalara imzalar atan başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum "diye konuştu. - ZONGULDAK