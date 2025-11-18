Haberler

AK Parti Zonguldak Milletvekili Avcı'dan Terzi'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, yeni atanan Devrek AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Terzi'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve yeni yönetimle beraber başarılı hizmetler vereceği inancını dile getirdi.

Ak Parti Zonguldak Milletvekili Avcı İlçe Başkanı Terzi'ye nevzat ziyaretinde bulundu.

Devrek AK Parti İlçe Teşkilatına yeni atanan Muharrem Terzi'ye nezaket ziyaretinde bulunan Muammer Avcı hayırlı olsun temennisinde bulundu. AK Parti İlçe Binasında gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili bilgi veren Avcı "Devrek AK Parti ilçe başkanlığına atanan yeni başkanımıza hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik Muharrem başkanımız yeniden oluşturulacak yönetim kurulu ile birlikte memleketimize güzel hizmetler verecektir. Geçmiş dönemlerde partimizin çeşitli kademelerinde görev alan ve aldığı görevlerde başarılı çalışmalara imzalar atan başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum "diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi bekleyen tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz, alarm zilleri çalıyor

Aynı tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor 2026 kadrosuna ünlü oyuncu Selen Görgüzel de dahil oldu

Yeni yarışmacıyı açıkladı, ünlü oyuncu da Survivor kadrosunda
Ülkemizi temsil eden Ceren Arslan'ın Türk bayrağı almasına izin verilmedi

Ceren'e Türk bayrağını vermediler
Görüntüler dehşet verici! Türkiye'ye korku salan çete liderinin doğum günü sokakta silahlarla kutlandı

Türkiye'ye korku salan çete lideri için sokaklarda silahlı kutlama
Akıl almaz sapıklık kamerada! Yaşlı adam, genç kadını evine çağırdı

Akıl almaz sapıklık kamerada! Genç kadını evine çağırdı
Survivor 2026 kadrosuna ünlü oyuncu Selen Görgüzel de dahil oldu

Yeni yarışmacıyı açıkladı, ünlü oyuncu da Survivor kadrosunda
Cadde ortasında kargocuyu silahla vurdu

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Kargocuyu silahla vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor

Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz

Akın Gürlek'ten yeni operasyon sinyali: Temizlenmesini istiyoruz
Kuzey Koreli ve Japon oyuncuların selamlaşması olay oldu

İki düşman ülkenin futbolcularının selamlaşmasına bakın
Beylik tabancasıyla arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu

Arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu
Bez Bebek'in çocuk yıldızından Evrim Akın'la ilgili olay iddialar: Yıllardır babamla aynı evde yaşıyor

Bez Bebek'in minik yıldızı bombayı patlattı: Babamla aynı evde yaşıyor
Kazada paramparça olan aileye bir darbe de sığındıkları avukattan geldi! 850 bin liraya el koydu

Kazada paramparça olan aileye bir darbe de sığındıkları avukattan
Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı

Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.