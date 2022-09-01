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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre...

Yerel Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması NATO literatüründe düşmanca yaklaşımdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması NATO literatüründe düşmanca yaklaşımdır. Tehlikeli sonuçları olabilir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Yerel

Ömer Çelik AK Parti Yerel Güncel Haberler

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