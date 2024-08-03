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AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ta incelemelerde bulundu

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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kağızman'da yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve doğalgaz hattı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Kazım Karabekir Ortaokulu ve Hükümet Konağı hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, geldiği baba ocağında bir takım incelemelerde bulundu.

Seçildiği günden itibaren hemen hemen her hafta sonu baba ocağı Kars'ta geçiren AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Kağızman'da çalışmaları devam eden doğalgaz hattı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Kazım Karabekir Ortaokulu ve Hükümet Konağı yapılan çalışmaları yerinde görerek yetkilerden bilgi aldı.

AK Parti hükümetinin Kars'ta yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Milletvekili Adem Çalkın, " Kağızman'ımızda doğalgaz çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Çalışmalar planlı bir şekilde büyük bir hızla devam ediyor. Doğalgaz çalışmalarını birebir takip ediyoruz. Kağızman'ımızın birçok mahallesi önümüzdeki günlerde doğalgaz kullanmaya başlayacak" dedi.

Kars ve 7 ilçede bir çok projenin tamamlandığını, yapımı devam eden projelerin olduğunu kaydeden Çalkın, " Kağızman'ımızda modern, gelişmiş, altyapısı güçlü eğitim kurumları ve devlet kurumları ile hizmet kalitemizi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde yapımı devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kazım Karabekir Ortaokulu ve Hükümet Konağı'mızın durumları hakkında yetkililerden bilgi aldık, yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Kurumlarımızın yapımı büyük bir özveri ile aralıksız sürüyor. Faaliyete başladığında Kağızmanlı hemşehrilerimiz için daha kaliteli hizmet sunulmuş olacak. Bu yatırımlarımızın Kars'ımız, Kağızman'ımız için hayırlı olmasın diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın'ın Kağızman ziyaretine Kaymakam Okan Daştan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar'da eşlik etti.

Çalkın yaptığı incelemelerin ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Çalkın, sorunları çözümü noktasında ilgili kurumlarla görüşeceğini belirtti. Çalkın, yaptığı incelemelerin ardından Kars'a hareket etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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