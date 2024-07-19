AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı: Mersin Lojistik Limanı projesi iptal değil, çalışmalar devam ediyor

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, 'Ana Konteyner Limanı' proje çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, limanın hem Adana hem de Mersin'e yapılacağını söyledi.

Kıratlı, sosyal medya üzerinde yapılan 'Mersin Lojistik Limanı projesi iptal oldu, proje Adana'ya yapılacak' paylaşımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kıratlı, yaptığı açıklamada, projenin iptal olmadığını vurgulayarak, "Sosyal medyada bazı paylaşımlarda projenin iptal olduğuna dair mesnetsiz açıklamalar yapılmaktadır. Mersin Lojistik Limanı projemiz iptal olmamış, aksine çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Özellikle Mersin'de sorumluluk sahibi siyasi aktörlerin paylaşımlarına dikkat etmeleri ve topluma doğru bilgileri paylaşmaları önem arz etmektedir. Ülkemizi, bölgesinin lojistik üssü haline getirecek çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda lojistik performans endeksinde ülkemizi ilk 10'a sokacak denizyolu taşımacılığı ve onun en önemli bileşeni olan limanların altyapılarının tamamlanma çalışmaları hızla devam etmektedir" dedi.

Mersin Lojistik Limanı ile ilgili olarak ilk etap proje çalışmalarının Ulaştırma Bakanlığı uzmanlarınca tamamlandığının altını çizen Kıratlı, "Yapılan çalışmalar sonucunda, liman kapasitesinin yıllık 9-10 milyon TEU olması planlanmaktadır. İlk etüt çalışmaları tamamlanan limanın ikinci aşamasına geçilmiş olup, bu aşama için hizmet alım amacıyla etüt-proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın daha önce yaptığı açıklamada da belirttiği gibi, Mersin ve Adana lojistik limanlarının ikisinin de çalışmalarının devam ettiğini ve her ikisinin de Çukurova'ya kazandıracağımızı ifade etmiştir. Bu kapsamda genel vaziyet planı, kesitler, yaklaşık maliyet hazırlaması, fizibilite raporu hazırlanması işleri ile ilgili süreçler tamamlanacaktır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup, çalışmalara başlanmıştır. Böylece, Mersin Limanının doğu kesimine rastlayan sahil şeridinde en uygun alan yeni liman teşkili planlanmaktadır" diye konuştu. - MERSİN