Ak Parti Bozdoğan Kadın Kolları Başkanlığı'ndan Ayrılan Gülşen Arslantaş: "Türbanlı Olduğum İçin İstenmedim"

AK Parti Bozdoğan Kadın Kolları Başkanlığı'ndan ayrılan Gülşen Arslantaş, türbanlı olduğu için istenmediğini ve istifaya zorlandığını öne sürdü. Arslantaş, sosyal medya üzerinden kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - AK Parti Bozdoğan Kadın Kolları Başkanlığı'ndan ayrılan Gülşen Arslantaş, partisinde "türbanlı olduğu için istenmediğini" ve istifaya zorlandığını iddia etti.

Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ta eğitim fakültesi öğrencisiyken türban yasağı sebebiyle eğitimine son verilen bir bayan olduğunu" bildirdi.

AK Parti'ye kuruluşundan bu yana gönül verdiğini ve 2 Aralık 2024'ten itibaren Bozdoğan AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevini ciddiyet ve çalışma azmiyle yürüttüğünü belirten Arslantaş, özetle şunları kaydetti:

"Biz böyle çalışırken ilçe başkanı ve yönetiminden bazı isimler İl Başkanımız Şahika Edremit'e şikayette bulunmuşlar. Hüseyin Çelebi ve yönetimdeki bazı kişiler göreve geldiği günden bugüne kadar sırf türbanımdan dolayı beni istemediklerini söylediklerine dair elimde belgeler bulunmaktadır. Ayrıca benim giyimimle AK Parti'nin misyonuna uymadığım ve liberal birini istediklerini parti içinde dile getirenler çokça oldu, bunları hep görmezden geldim."

Arslantaş, "ana kademenin, ismini zikretmek istemediği bir kişiyi sanki kadın kolları başkanıymış gibi her programda yanlarında götürerek iki kadın kolları başkanı imajı oluşturduklarını" belirtti ve "Geçtiğimiz günlerde bana sıkıntıların çoğaldığı, ana kademe ile uyumsuz çalıştığımız ve ana kademenin beni istemediği söylenerek il başkanlarım beni Aydın il yönetimine almak isteklerini tebliğ ettiler. Fakat ben Bozdoğan halkına daha çok yararımın olacağına inandığımdan bu görevi kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

Arslantaş, "beraber yürütme ve yönetim kurulunda bulunduğu kadınların tek tek parti binasına çağırıldığını, kendilerinin ve eşlerinin işleriyle tehdit edildiğini ve istifaya zorlandıklarını" öne sürdü. Yönetimindeki 8 kadının istifa ettirildiğini ve başkanlığının düşürülmeye çalışıldığını aktaran Arslantaş, şunları kaydetti:

"Pazartesi İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit tarafından aranarak il binasına çağrıldım. Beni çok sevdiklerini, çalışkan ve gayretli olduğumu söyleyerek ilde faydalı olabileceğimi düşündüklerini, bu yüzden istifa etmemi istedi. Aydın'da çalışma fırsatımın pek olmadığını söylesem de 'Ya istifa edersin ya da görevden alırım' dedi. Ben de önüme konan kağıda söylediği sözleri yazarak istifa etmek zorunda kaldım. Şahika Edremit'in basında açıkladığı 'Bozdoğan Kadın Kolları Başkanı'nı görevden aldık' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

Partisinin zarar görmemesi için bugüne kadar açıklama yapmadığını belirten Arslantaş, "kamuoyundan duyduğu bazı olumsuz sözler ve vatandaşların konuyu merak etmesi nedeniyle açıklama yaptığını" bildirdi.

Arslantaş, "konuşmaması gerektiği konusunda bazı yakınları üzerinden tehdit edilerek susturulmaya çalışıldığını" savundu ve "Anladım ki siyasette doğru, dürüst, ahlaklı ve çalışkan olan sevilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza kamuoyu aracılığıyla sesleniyorum, yaşadığım haksızlıkları kendisine bizzat dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMürsel Sarı:

Haaa tamam geldik yine kadın kısıymı ?? Bi kadın başkan olmuş işler yolunda gitmiyor tabi, çünkü kadın işletemeyen bir varlık bence ???+? Türbanlı olsun olmasın sorun kadın olması zaten lol ?? Erkek başkan olsa belki bu sorunlar yaşanmaz diye düşünüyorum ben ???+? Neyse boş ver işte

Haber YorumlarıFeyza Güven:

Çok doğru yapmış, sesini çıkardığı için tebrik ederim. Bu tür haksızlıklara karşı konuşmak çok önemli. Gülşen Arslantaş gibi çalışkan ve ilkeli kadınlar yönetimde olmalı. Umarım söyledikleri duyulur.

Haber YorumlarıElifcan Ulutürk:

Yazık be, bu kadın 28 Şubat'ta eğitimden men edilmiş, şimdi de partiden atılmış. Ekonomi bu halde zaten, insanlar hak ettikleri yerlerde çalışamıyorlar. Bence bu kadar da ayrımcılık olmaz ya... Gülşen Hanım'ın hakkı helal olsun.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

