AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 'Bu millet, sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasayı hak etmektedir'

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bu millet, sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasayı hak etmektedir. Muhalefet eğer bir sistem değişikliği öneriyorsa önce anayasadan başlayalım; anayasayı bu millete layık hale getirelim" dedi.

MHP Tokat 15. İl Kongresi, Alin Otel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut delegelerin tamamının oyunu alan Zeki Kurt, yeniden MHP Tokat İl Başkanı seçildi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, kongrede yaptığı konuşmada 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılında darbenin bıraktığı tahribata dikkati çekti. Bulut, "46 yıl önce, 12 Eylül tarihinde emperyalist güçlerden talimat alan darbeci generallerin düğmeye basmasıyla Türk milletinin iradesi ve egemenliği gasp edilmiş, demokratik siyasi hayat askıya alınmıştır" dedi.

Darbede yaşanan hak ihlallerine değinen Bulut, "1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 651 bin kişi gözaltına alınmış, 210 bin davada 230 bin kişi yargılanmıştır. 50 vatandaşımızın idam cezası onaylanmış, bunlar arasında 9 ülkücü ağabeyimiz darağacında ömrünü tamamlamıştır. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Ana Davası'nda yüzlerce arkadaşımız hakkında idam istenmiş, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş 4,5 yıl tutuklu kalarak cezaevinde en uzun süre tutulan siyasi lider olarak tarihe geçmiştir. Bugün Türkiye, 15 Temmuz sonrasında kendi müstakil ekonomisini ve savunma sanayisini inşa ederek terör belasını tarihin çöplüğüne gönderme iradesini kararlılıkla sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

YAYMAN: "SİVİL VE DEMOKRATİK BİR ANAYASANIN ZAMANI GELMİŞTİR"

Kongerinin davetlileri arasında bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Cumhur İttifakı'nın hedeflerini ve yeni anayasa ihtiyacını vurguladı. Yayman, konuşmasında şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı; emperyalistlerin taşeronu olan FETÖ'cü darbecilere karşı 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde, Genelkurmay Kavşağı'nda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 'önce vatanım, önce milletim' diyen iradedir. Cumhur İttifakı; Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, milli geliri 25 bin dolara çıkarmak ve Türkiye'nin yazılımını güncellemek istemektedir. 12 Eylül darbecilerinin yaptığı 1982 Anayasası'nı değiştirmenin zamanı gelmiş de geçmektedir. Bu millet, sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasayı hak etmektedir. Muhalefet eğer bir sistem değişikliği öneriyorsa önce anayasadan başlayalım; anayasayı bu millete layık hale getirelim. Bizim odağımız nettir: Türkiye'nin geleceğini yeniden kurmak, iç cepheyi tahkim etmek ve Malazgirt ruhuyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına kardeşlik prensibiyle yürümektir."

Kaynak: ANKA