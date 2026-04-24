AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenciler ile hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren öğrenciler Zişan Çetin, Mustafa Arslan, Aysima Güven ve Fatma İkra Çam ile kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan Almila Ağaoğlu'nun aileleriyle görüştü. Kaya, ardından yetkililerden çocukların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Kaya, ardından hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler Şuranur Sevgi Kazıcı, Furkan Sancak Balal, Zeynep Kılıç, Kerem Erdem Güngör, Bayram Nabi Şişik, Yusuf Tarık Gül, Belinay Nur Boyraz'ın ailelerine taziyelerini iletti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
