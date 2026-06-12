Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, turnuvayı yerinden takip eden medya mensupları da ilginç anlar yaşamaya devam ediyor. Meksika'dan canlı yayına bağlanan Güney Koreli bir muhabir, yayını sırasında beklenmedik bir olayla karşılaştı.

KADRAJA GİRİP ÖPTÜ

Canlı yayın devam ederken kadraja yaklaşan Meksikalı bir kadın, muhabire sürpriz yaptı. O anlarda neye uğradığını şaşıran muhabir, yayını sürdürmeye çalıştı. Kameralara yansıyan görüntüler kısa sürede geniş ilgi gördü.

DÜNYA KUPASI'NIN KONUŞULAN ANLARINDAN BİRİ OLDU

Dünya Kupası'nın ilk günlerinde yaşanan ilginç olaylardan biri olarak gösterilen görüntüler, futbol dışındaki renkli anlar arasında yerini aldı. Turnuvanın coşkulu atmosferi içinde yaşanan olay, karşılaşmalar kadar konuşulan görüntülerden biri oldu.