Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
2026 FIFA Dünya Kupası'nı takip etmek için Meksika'da bulunan Güney Koreli bir muhabir, canlı yayın sırasında beklenmedik bir olay yaşadı. Yayın esnasında kadraja yaklaşan bir kadın, muhabiri öpünce ortaya ilginç görüntüler çıktı.
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, turnuvayı yerinden takip eden medya mensupları da ilginç anlar yaşamaya devam ediyor. Meksika'dan canlı yayına bağlanan Güney Koreli bir muhabir, yayını sırasında beklenmedik bir olayla karşılaştı.
KADRAJA GİRİP ÖPTÜ
Canlı yayın devam ederken kadraja yaklaşan Meksikalı bir kadın, muhabire sürpriz yaptı. O anlarda neye uğradığını şaşıran muhabir, yayını sürdürmeye çalıştı. Kameralara yansıyan görüntüler kısa sürede geniş ilgi gördü.
DÜNYA KUPASI'NIN KONUŞULAN ANLARINDAN BİRİ OLDU
Dünya Kupası'nın ilk günlerinde yaşanan ilginç olaylardan biri olarak gösterilen görüntüler, futbol dışındaki renkli anlar arasında yerini aldı. Turnuvanın coşkulu atmosferi içinde yaşanan olay, karşılaşmalar kadar konuşulan görüntülerden biri oldu.