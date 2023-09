AK Parti Gaziantep İl Başkanı Çetin'den bir ilk

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin'in talimatıyla her hafta cuma günü İl Başkanlığı Binası'nda "Halk Günü" yapılmasına karar verildi.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin'in talimatıyla her hafta cuma günü İl Başkanlığı Binası'nda "Halk Günü" yapılmasına karar verildi. İlk Halk Günü buluşması ise 8 Eylül 2023 Cuma Günü İl Başkanı Murat Çetin başkanlığında Milletvekili Mesut Bozatlı'nın katılımı ile yapıldı.

Her hafta cuma günü bir milletvekili ile birlikte gerçekleşecek olan buluşmada vatandaşlar, taleplerini doğrudan anlatabilecek ve belediyecilik hizmetleri, altyapı sorunları, eğitim, sağlık ve diğer konularda talep ve ihtiyaçlarını paylaşabilecek.

"Halk Günü" Gaziantep'te bir ilk

"Halk günleri, vatandaşlarımızın sesini duyurabilecekleri ve taleplerini çözebilmek için bir araya geldiğimiz önemli bir platformdur. Her hafta cuma günü, vatandaşlarımızın beklentilerini anlamaya ve hizmet kalitemizi daha da iyileştirmeye odaklanıyoruz." diyen Çetin, 'İlkini bu cuma günü başlattığımız Halk Günü'nde vatandaşlarımızın dilek, temenni ve taleplerini not aldık. Bir milletvekilimiz ile birlikte her hafta cuma günü gerçekleştireceğimiz Halk Günü, milletin evinde devam edecek inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Halka Hizmet Hakk'a Hizmet' bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyor; tüm vatandaşlarımızı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Başkanlığı'na gelen tüm vatandaşlarla birebir ilgilenen, taleplerini dinleyen ve çözüm bulmaya gayret gösteren AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin'e ilk olarak AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı eşlik etti. Başkan Çetin ile Milletvekili Mesut Bozatlı, birebir özel olarak vatandaşların taleplerini dinleyerek, taleplerini not aldı.

Milletvekili Bozatlı, "AK Parti Gaziantep İl Başkanımız Murat Çetin ile beraber değerli hemşehrilerimizin taleplerini dinliyoruz. Çayımızı içmek isteyen hemşehrilerimizi 17: 00'a kadar İl başkanlığımıza bekleriz.' diyerek AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda toplumun her kesimine açık bir şekilde düzenlenen halk günlerine vatandaşların katılımına teşvikte bulundu. - GAZİANTEP