Üye Girişi
Haberler

Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, Erzurum'un eğitim alanındaki potansiyelinin geliştirilmesi ve üniversite-şehir iş birliğinin güçlendirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alındı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ile Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Erzurum'un eğitim alanındaki potansiyelinin geliştirilmesi ve üniversite-şehir iş birliğinin güçlendirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alındı.

Ziyarette; Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin son dönemdeki başarıları ve gelecek süreçte yapılması planlanan projeleri hakkında Milletvekili Öncü'ye detaylı bilgi verdi. Hacımüftüoğlu, üniversitenin akademik ve bilimsel alandaki atılımlarının yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerinin de giderek arttığını ve artarak devam edeceğini vurguladı.

Milletvekili Öncü: "Gençlerin Eğitimine Yönelik Yapılacak Çalışmalar, Erzurum'un Geleceği İçin Kritik Öneme Sahip"

Milletvekili Fatma Öncü, Atatürk Üniversitesinin Erzurum ve bölge için taşıdığı değerin farkında olduklarını belirterek, üniversitenin gelişim sürecine dair ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Öncü, özellikle gençlerin eğitimine yönelik yapılacak çalışmaların Erzurum'un geleceği için kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Üniversite ile şehir arasındaki iş birliğinin, Erzurum'un ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Vekil Öncü: "67 yıllık tarihi ile Erzurum için önemli bir değere sahip olan Atatürk Üniversitesi, yetiştirdiği yüzbinlerce mezunu ve gerçekleştirdiği araştırmaları ile şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkesine hizmet etmeyi sürdürecektir. Doğu'nun parlayan yıldığı olan Atatürk Üniversitesinin yeni süreçte de önemli başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle, devraldığı bayrağı daha da yukarı çıkaracağına emin olduğum Rektör Hacımüftüoğlu nezdinde tüm üniversite ailesine başarılar diliyorum" dedi.

Bu ve benzeri ziyaretlerin iş birliği kültürünü güçlendirmesi adına oldukça önemli olduğunu aktaran Rektör Hacımüftüoğlu da, üretilen bilginin değere dönüşmesi adına üniversitenin tüm birimleriyle koordinasyon içerisinde çalışacaklarını belirterek, Erzurum'un ve Atatürk Üniversitesinin kalkınması için ortak akıl ile hareket edeceklerini söyledi.

Üniversitenin bölgeye sunduğu katkılar, yeni akademik döneme yönelik hazırlıklar ve uygulamaya konulması planlanan projelere ilişkin fikir alışverişiyle süren görüşme, karşılıklı iyi niyet dilekleriyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Milletvekili Fatma Öncü AK Parti AK Parti erzurum Rektör Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da bugün hava nasıl? 27 Ağustos hava durumu TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Resmi Gazete bugün (27 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Çalar Saat yok mu, neden yayınlanmıyor? Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok? GELİNİM MUTFAKTA 27 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? DGS sonuçları bugün açıklanır mı? 27 Ağustos DGS bugün açıklanacak mı? Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi) TABİİ Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta?
title