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AK Parti Bandırma Heyeti, 462 Konutluk TOKİ Projesini Yerinde İnceledi

AK Parti Bandırma Heyeti, 462 Konutluk TOKİ Projesini Yerinde İnceledi
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AK Parti Bandırma İlçe Başkan Vekili Recep Hakan ve yönetim kurulu üyeleri, Ayyıldız Mahallesi'nde yapımı süren 462 konutluk TOKİ projesinde incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, konutların bir yıl içinde teslimi planlanırken, mevcut hızla çalışmaların üç ay erken tamamlanması hedefleniyor.

Ak Parti Bandırma İlçe Başkan Vekili Recep Hakan ile yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Can Yüzbaşı ve Orhan Altan, Bandırma'nın Ayyıldız Mahallesi'nde yapımı devam eden 462 konutluk TOKİ projesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Şantiye sahasında yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelen heyet, çalışmaların son durumu, inşaatın ilerleme süreci ve planlanan teslim takvimi hakkında bilgi aldı. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti heyeti, projenin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, yapım sözleşmesine göre konutların inşaat başlangıç tarihinden itibaren bir takvim yılı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığı belirtildi. Çalışmaların mevcut hızla sürmesi halinde ise projenin öngörülen teslim tarihinden yaklaşık üç ay önce tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

İnşaat sahasında çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği gözlenirken, AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı heyeti, projenin ilerleyişini yerinde takip ederek yetkililerden güncel bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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