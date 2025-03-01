Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Olay kulis: Öcalan'ın çağrısına uymayan YPG'yle ilgili Türkiye'nin planı var

Öcalan'ın çağrısına uymadılar! Türkiye'nin YPG'yle ilgili planı var
Trump'ın yüz çevirdiği Ukrayna'ya, IMF'den yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
'Yemediğimi yedirmem' sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında 38 ve 50 Yıllık Evlilikler Ziyaret Edildi

Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında 38 ve 50 Yıllık Evlilikler Ziyaret Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 38 ve 50 yıllık evliliklerini tamamlayan çiftler ziyaret edildi. Vali Osman Varol, aile kurumunun korunmasının toplumsal dayanışma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, evlilikte 38. ve 50. yılını tamamlayan çiftler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri (ASHİM) tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen "2025 Aile Yılı" kapsamında, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından evliliklerinde 38. ve 50. yılını tamamlayan çiftlere hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Adıyaman Valisi Osman Varol ve beraberindeki heyet, 50 yıllık evli olan Ali ve Zeliha Ercemal çiftini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında aile büyüklerinin tecrübeleri dinlenirken, uzun ömürlü evliliklerin topluma örnek teşkil ettiği ifade edildi. Vali Varol, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ercemal çifti ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Varol'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ercamal çiftinin ziyaretinin ardından Adıyaman'da 38 yıllık evli Bekir ve Emine Ortaç çiftini, Adıyaman Vali Yardımcısı Uğur Kapar, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ziyaret etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
img

60 milyon euroya imzayı atıyor! İşin içine Mourinho girdi
img

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Babam yaşındasın' deyip reddettiği adam yüzüne kezzap attı! İki gözünü de kaybetti

"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam hayatını kararttı
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
'Bizi kim alabilir?' paylaşımı sonrası jandarma gerekeni yaptı

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.