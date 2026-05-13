AİÇÜ’lü öğrenci ve akademisyene Türk dünyası projesiyle ödül

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Tuba Kahraman ile Doç. Dr. Ebru Senemtaşı Ünal’ın hazırladığı proje, Sosyalfest 2026 Sosyal Model Tasarım Yarışması’nda üçüncülük ödülüne layık görüldü. Türk dünyasında kamu hizmetlerinde iş birliğini hedefleyen proje büyük takdir topladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), akademik ve sosyal alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencisi Tuba Kahraman ile Doç. Dr. Ebru Senemtaşı Ünal tarafından hazırlanan proje, Karabük Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Sosyalfest 2026 Sosyal Model Tasarım Yarışması’nda üçüncülük ödülü kazandı. Proje, Türk dünyasında kamu hizmetlerinde eşgüdüm ve kurumsal iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

TÜRK DÜNYASINA YÖNELİK PROJEYE ÖDÜL

“Türk Dünyası Ortak İdari Uyum ve Hızlı Çözüm Masası Modeli: Sınır Aşan Kamu Hizmetlerinde Eşgüdüm, Bürokratik Kolaylaştırma ve Kurumsal Yakınlaşma İçin Çok Katmanlı Sosyal İş Birliği Tasarımı” başlığını taşıyan proje, jüri üyelerinden tam not aldı.

Türk dünyasında kamu hizmetlerinin daha koordineli yürütülmesini amaçlayan proje kapsamında, sınır aşan hizmetlerde bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması ve kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Çok katmanlı sosyal iş birliği modeliyle dikkat çeken çalışma, sosyal bilimler alanında yenilikçi yaklaşımıyla öne çıktı.

AİÇÜ’DEN ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENE TEBRİK

AİÇÜ yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yarışmada derece elde eden öğrenci Tuba Kahraman ile danışmanı Doç. Dr. Ebru Senemtaşı Ünal tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. Üniversitenin bilimsel üretim ve sosyal projeler alanında önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıların gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

Sosyalfest 2026 kapsamında ödül alan proje, Türk dünyasında kamu yönetimi alanında ortak hareket etme kültürünü güçlendirmesi açısından da önemli bir model olarak değerlendirildi. Üniversite çevreleri, projenin ilerleyen süreçte daha geniş platformlarda örnek gösterilebileceğini belirtti.

Haber: Servet Arslan

Yorumlar (3)

Hüseyin Said Özdemir:

Tuba Kahraman'a çok saygı duydum ?? Böyle gençlerin geleceğe taşıyacağı fikirler gerçekten değerli... Umarım bu proje hayata geçer ve insanlara yardımcı olur ??

Özge Ünek:

Bunu kim destekliyor acaba, hangi kişiler bunun arkasında var onu merak ettim doğrusu.

Taylan Şentürk:

Yine erkek akademisyenin adı öne çıkıyor. Kadın öğrenci neden daha az görünüyor? Projede o da çalışmış. Ödül alırken de böyle oluyor işte. Her zaman aynı hikaye. Niye böyle ya?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

