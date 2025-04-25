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Ahmet Esat Kengil, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Türkiye Dördüncüsü Oldu

Ahmet Esat Kengil, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Türkiye Dördüncüsü Oldu
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' Türkiye finalinde Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Esat Kengil, dördüncülük elde etti. Mardin'de düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden başarılı öğrenciler katıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" Türkiye finalinde, Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Esat Kengil, Türkiye dördüncüsü oldu.

Mardin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye genelinden başarılı öğrenciler katıldı. Samsun'u temsilen yarışan Ahmet Esat Kengil, gösterdiği performansla Türkiye dördüncülüğünü elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Okul Müdürü Ömer Soylu yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Başta öğrencimiz olmak üzere, danışman öğretmenimiz Kerim Dündar'ı, ailesini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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