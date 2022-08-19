Ağrı yerel haberleri... Ağrı'da yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eleşkirt ilçesini ziyaret ederek okullarda yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek; Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt ve ilçe şube müdürleri ile birlikte okulları gezerek eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını denetledi. Okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Kökrek, daha sonra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçerek burada Endüstriyel Tesis hazırlıkları ve bakım-onarımı yapılan Yemek Üretim Merkezinde incelemelerde bulundu. Buranın ardından, Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek bölümleri tek tek gezen ve HEM Müdürü Ahmet Aktaş'tan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Kökrek, Eleşkirt ilçe ziyaretleri çerçevesinde beraberindekilerle birlikte Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. İl genelindeki tüm okullara her türlü imkanın sağlanacağını ifade eden Kökrek, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitim görmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Kökrek, "2022-2023 eğitim öğretim yılına sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için fazla mesai harcayarak çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - AĞRI