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Ağrı Patnos-Tutak karayolunda pancar yüklü tır şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

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Ağrı Patnos-Tutak karayolunda pancar yüklü tır şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı
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Ağrı'nın Patnos-Tutak karayolunda Malazgirt'ten Ağrı Şeker Fabrikası'na şeker pancarı taşıyan tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan tır şoförü Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağrı'nın Patnos- Tutak karayolunda meydana gelen trafik kazasında, şeker pancarı yüklü bir tır kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı.

Malazgirt'ten Ağrı Şeker Fabrikası'na şeker pancarı taşıyan tır, Tutak mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, yaralanan tır şoförü Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın meydana geliş nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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