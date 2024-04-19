Ağrı İl Emniyet Müdürü, Selahaddin Eyyubi İlkokulu'ndan Öğretmen ve Öğrencileri Kabul Etti

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Selahaddin Eyyubi İlkokulu'ndan gelen öğretmen ve öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyaret sırasında minik misafirler, polis teşkilatı ve emniyet müdürlüğü hakkında bilgi edinirken, polis memurlarının günlük işlerini de yakından görme imkanı buldular. Emniyet Müdürü İpar, nazik ziyaretlerinden dolayı minik misafirlere çeşitli hediyeler takdim etti. İpar, yaptığı konuşmada, "Emniyet teşkilatı toplumumuzun güvenliğini ve huzurunu sağlamak için çalışmaktadır. Bu görevimizde en önemli destekçilerimizden biri de siz değerli öğrencilersiniz. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesi bizim için çok önemlidir. Emniyet teşkilatı olarak, suçları önlemek, suçluları adalete teslim etmek ve kamu düzenini sağlamak için çalışıyoruz. Bu görevimizi yerine getirirken, tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Ancak, emniyet teşkilatının tek başına bu görevleri yerine getirmesi mümkün değildir. Toplumumuzun her bireyinin de bu konuda bize destek olması gerekmektedir. Siz değerli öğrenciler de bu konuda önemli bir rol oynayabilirsiniz. Ailenizle ve öğretmenlerinizle birlikte emniyet ve güvenlik konularında bilgi edinebilirsiniz. Suç ve suçlular hakkında bilgi sahibi olmanız, bu tür olaylardan uzak durmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, çevrenizdeki kişilerle de bu konuda konuşabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte emniyet ve güvenlik konularında farkındalık oluşturabilirsiniz. Daha güvenli bir toplumda yaşayabilmek için hepimizin birlikte çalışması gerekmektedir. Siz değerli öğrencilerin de bu konudaki desteği bizim için çok önemlidir. Başarılarınızın devamını dilerim" dedi.

Öğretmenler ve öğrenciler de Emniyet Müdürü İpar'a ve polis memurlarına ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ettiler. - AĞRI