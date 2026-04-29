Ağrı'dan '100. Yılda 100 Proje' vizyonu: 2026 eylem planı için 6 öncelik belirlendi

Ağrı Sivil Toplum Örgütleri Birliği, kentin geleceğine yönelik kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirerek, 2027 yılında Ağrı'nın il oluşunun 100. yılına özel "100. Yılda 100 Proje" vizyonunu kamu kurumları nezdinde gündeme taşıma kararı aldı.

Ağrı Sivil Toplum Örgütleri Birliği'nden yapılan açıklamada, şehrin gelişimi ve kalkınmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşu başkanları ve gönüllülerin geniş katılımıyla önemli başlıkların ele alındığı bildirildi. Açıklamada, ortaya konulan vizyonun yalnızca bir fikir metni olarak kalmaması, toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğinin altı çizilerek, kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde hareket edilmesi yönünde ortak kanaat oluştuğu ifade edildi.

"100. Yılda 100 Proje" vizyonu için ortak irade

Toplantıda, Ağrı'nın 2027 yılında il oluşunun 100. yılına ulaşacak olması dolayısıyla hazırlanan "100. Yılda 100 Proje" vizyonunun, ilgili kurumlar nezdinde gündeme taşınmasına karar verildi.

Vizyonun gerekli görülmesi halinde ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde de takip edilmesi yönünde ortak irade ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, bu sürecin güçlü bir toplumsal destekle yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

2026 eylem planında 6 öncelikli proje

Açıklamada, söz konusu vizyonun somut adımlara dönüşmesi amacıyla 2026 yılı eylem planı kapsamında belirlenen 6 öncelikli projenin hayata geçirilmesi için gerekli girişimlerin başlatılmasının önemli görüldüğü aktarıldı.

Tugay alanının şehirle bütünleşmesi önerisi

Şehir merkezinde mücavir alan içerisinde bulunan Tugay Komutanlığı'nın daha uygun ve modern bir alana taşınmasının önerildiği belirtilen açıklamada, boşalacak alanın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla yeniden değerlendirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda söz konusu alanın, konutlar, millet bahçesi, cami, okul, ticari alanlar ve sosyal donatıların yer aldığı modern bir yaşam merkezine dönüştürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Projenin şehir merkezindeki yoğunluğu azaltacağı, kira baskısını hafifleteceği, trafik sorununa katkı sağlayacağı ve ekonomik hareketliliği artıracağı değerlendirildi.

Hastane kapasitesinin artırılması

Yoncalı mevkiinde planlanan 400 yataklı hastane projesinin, bölgenin nüfus yapısı ve sağlık ihtiyaçları doğrultusunda 1300 yataklı şehir hastanesine dönüştürülmesinin önerildiği aktarıldı. Bu değişikliğin, Ağrı ve çevre illerin sağlık hizmetlerine önemli katkı sunacağı ifade edildi.

Şeker Fabrikası'nda modernizasyon ve yeni üretim alanları

Ağrı Şeker Fabrikası'nın kapasitesinin artırılması ve modern teknolojilerle desteklenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, pancardan elde edilen yan ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla fabrika bünyesinde yem fabrikası ve benzeri üretim tesislerinin kurulmasının bölge ekonomisine katkı sağlayacağı belirtildi.

Jeotermal kaynaklar ve sağlık turizmi vurgusu

Ağrı'nın sahip olduğu jeotermal enerji kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, sağlık turizmi, termal tesisler ve jeotermal seracılık alanlarında kapsamlı yatırım ve eylem planı hazırlanmasının önemine dikkat çekildi.

Murat Nehri için hidroelektrik proje önerisi

Uzun yıllardır ekonomik olarak yeterince değerlendirilemeyen Murat Nehri'nin, Ağrı ile Tutak arasında bilimsel veriler ışığında planlanacak hidroelektrik üretim projesi kapsamında ele alınmasının bölgesel kalkınma açısından önemli bir fırsat olduğu kaydedildi.

Zengezur Koridoru ve lojistik üs hedefi

Bölgesel ticaret açısından stratejik öneme sahip Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla ortaya çıkacak ekonomik fırsatlara dikkat çekilen açıklamada, Ağrı'nın bu süreçten azami düzeyde faydalanması gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda ilin lojistik üs olma potansiyelini güçlendirmek amacıyla demiryolu hatlarının geliştirilmesi ve yeni tren yolu yatırımlarının yatırım programına alınmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Ağrı'nın jeopolitik konumu, sınır ticareti potansiyeli ve bölgesel ulaşım ağları göz önünde bulundurulduğunda, demiryolu altyapısının güçlendirilmesinin hem lojistik kalkınma hem de ticaret hacminin artırılması açısından stratejik bir yatırım olacağına işaret edildi.

Toplumsal sahiplenme çağrısı

Açıklamada, Ağrı'nın ortak aklı ve ortak iradesiyle şekillenecek çalışmaların kentin geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıldığı belirtilerek, toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu başkanları ve gönüllülere teşekkür edildi. Ağrı halkının desteğiyle güçlü bir toplumsal sahiplenme oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı