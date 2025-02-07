Ağrı'da 6 Şubat Depremi Anısına Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Bir Damla Kan, Bin Can" projesi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Halk Eğitimi Merkezi içerisine kurulan kan bağışı standına gelen öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar, "Bir Damla Kan, Bin Can" sloganı altında kan bağışında bulundu. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde kan bağışı kampanyası düzenleyen Halk Eğitimi Merkezi, farkındalık oluşturmayı hedeflerken, aynı zamanda azalan kan stoklarının yükseltilmesine katkı sundu.

Kan bağışı kampanyasına katılan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Kökrek, kan veren eğitim camiasının mensuplarıyla sohbet ederek, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'dan kan bağışı süreci hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, burada yaptığı açıklamada, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri anarak, "Öncelikle, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim inşallah bu tür felaketleri bir daha ülkemize göstermesin. Bugün, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzde, Valiliğimiz himayelerinde ve Kızılay'ımızla ortaklaşa bir proje düzenledik. 'Bir Damla Kan, Bin Umut' projesi kapsamında meslektaşlarımız yoğun bir katılım göstererek kan vermek için buraya geldiler. Ben de bir vatandaş olarak kan vermek için buradayım. Rabbim, bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ise 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde kana olan ihtiyacın devam ettiğini vurgulayarak, "Ülkemiz, iki yıl önce Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem yaşadı. O gün de kana ihtiyaç vardı, bugün de kana ihtiyaç var. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çok güzel bir etkinlik ve farkındalık oluşturarak 6 Şubat depreminin yıl dönümünde kan bağışının önemine dikkat çekti. Kan, acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Milli Eğitim camiasındaki öğretmenler, eğitimciler, idareciler ve MEB AKUB ekibi bugün Halk Eğitimi Merkezi'nde kan bağışına destek verdiler. Günlük 9 bin ünite, hatta daha fazla kana ihtiyacımız var. Hastanelerde tedavi gören, şifa bekleyen insanlar için kan hayati önem taşıyor. Kanı insan dışında temin edebileceğimiz hiçbir yol veya yöntem yok. Bu nedenle erkeklerin 3 ayda bir, kadınların ise 4 ayda bir düzenli olarak kan bağışı yapması, hastaların iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Bugün, ülkemiz için acı ve hüzünlü bir gün. Ancak, Milli Eğitim camiasının düzenlediği bu anlamlı etkinlik, binlerce insanın yaşama tutunmasına vesile olacak. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Düzenlenen kampanya kapsamında birçok vatandaş kan bağışında bulunarak projeye destek verdi. - AĞRI