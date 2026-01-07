Yağan kar sonrası Adliye Göledi piknikçilerin akınına uğradı

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye Köyü'nde bulunan Ağlan Göledi, kar yağışının ardından beyaza bürünen doğayla birleşince adeta görsel bir şölene dönüştü.

Göledin çevresini saran kar manzarası, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarırken, bu eşsiz manzarayı görmek isteyen vatandaşlar bölgeye akın etti. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen piknikçiler, gölet çevresinde yürüyüş yaparak, bol bol fotoğraf çekerek kışın sunduğu bu güzelliğin tadını çıkardı. Sessizliği ve huzur veren atmosferiyle dikkat çeken Ağlan Göledi, özellikle hafta sonu doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. Vatandaşlar, böylesine güzel bir manzaraya sahip alanların korunması gerektiğini vurgulayarak, Adliye Gölet'inin her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu ifade etti.

Karla kaplanan gölet çevresi, Osmaneli'nin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK