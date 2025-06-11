Afyonkarahisar'da Tüp Bebek Merkezi İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Tüp Bebek Merkezi İnşaatı Hızla Devam Ediyor
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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde yapılan tüp bebek merkezi için inşaat çalışmaları sürüyor. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, merkezin modern tıbbi donanımlarla donatılacağını ve sonbahar aylarında hizmete açılacağını açıkladı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olan tüp bebek merkezi yapılması için başlatılan inşaat çalışmaları devam ediyor.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapımı devam eden Tüp Bebek Merkezi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milletvekili Arslan, Başhekim Op. Dr. Mehmet Duran ve destek hizmetleri başkanıyla birlikte gerçekleştirdiği inceleme ziyaretinde, merkezin inşaat süreci ve açılış takvimi hakkında bilgi verdi.

Dr. Arslan, devlet ve hayırsever iş birliğiyle yapımı süren merkezin, modern tıbbi donanımlarla donatılacağını belirterek, malzeme ihalesinin 17 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Aslan, İnşaatın ve mekanik sistemlerin tamamlanmasıyla birlikte merkezin önümüzdeki iki buçuk ay içinde, yani sonbahar aylarında vatandaşın hizmetine sunulmasının planlandığını ifade etti.

Yeni merkezle birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetlerindeki kapasitesinin önemli ölçüde artacağını vurgulayan Arslan, "Vatandaşımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye'deki en modern tüp bebek merkezlerinden birini Afyonkarahisar'a kazandırıyoruz. Cihazların temini süreci devam ediyor. Hiçbir aksilik yaşanmaması halinde, bu sonbaharda hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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