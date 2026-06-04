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Afyonkarahisar'da çevre için yürüdüler

Afyonkarahisar'da çevre için yürüdüler
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Afyonkarahisar'da Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşünde, çevre bilinci ve doğanın korunmasına dikkat çekildi.

Afyonkarahisar'da 'Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri çerçevesinde geniş katılımlı bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin sahne olduğu yürüyüşte, çevre bilincine ve doğanın korunmasına dikkat çekildi.

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlik, kent protokolünü, sivil toplum kuruluşlarını, öğrencileri ve çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. Katılımcılar, ellerinde çevre temizliği, sıfır atık ve doğa sevgisini aşılayan pankartlarla yürüyüşe destek verdi. Yürüyüş boyunca sık sık çevrenin korunmasına yönelik mesajlar verilirken, vatandaşların da alkışlarla etkinliğe destek olduğu görüldü.

Etkinlik sonunda yapılan açıklamalarda, küresel ısınma ve çevre kirliliği ile mücadelenin önemine vurgu yapıldı. Afyonkarahisar'ın doğal güzelliklerinin korunması ve sıfır atık bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiği belirtilerek, bu tür farkındalık etkinliklerinin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kutlamalar ve çevre etkinliklerinin hafta boyunca kent genelinde panel, sergi ve ağaç dikimi gibi çeşitli programlarla süreceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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