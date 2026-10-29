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Afyonkarahisar'da bayrak taşıyan kız öğrenci bayıldı, doktor vekil müdahale etti

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Afyonkarahisar'da bayrak taşıyan kız öğrenci bayıldı, doktor vekil müdahale etti
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Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bayrak taşıyan kız öğrenci bayıldı. Doktor olan AK Parti Milletvekili Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı, ardından sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bayrak taşıyan bir kız öğrenci aniden yere yığılarak bayıldı. Öğrenciye ilk müdahaleyi doktor olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak yaptı.

Kentteki Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören sırasında bayrak ve flama taşıyan öğrenciler arasında bulunan bir kız öğrenci, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Öğrencinin kalkamadığını gören doktor olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, protokoldeki yerlerinden kalkarak öğrencinin yanına gitti ve ilk müdahalede bulundu. Bu sırada konuşma yapan Vali Dr. Naci Aktaş da konuşmasına ara vererek öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrenci, öğretmenleri ve arkadaşlarının yardımıyla tören alanından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay sırasında bazı kamu görevlilerinin gazetecilerin görüntü almasına tepki göstererek çekim yapılmasını engellemeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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