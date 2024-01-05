Afyonkarahisar'da 229 hobi bahçesi açıldı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentte açılışı gerçekleştirilen 229 hobi bahçesinde ata tohumu ile üretim yapılacağını kaydetti.

Kentte yapımı tamamlanan 229 hobi bahçesi hizmete alındı. Devlet Parkı Hobi Bahçeleri önünde gerçekleştirilen tören yoğun katılım ile gerçekleşti. Törenin açılış konuşmasını Başkan Zeybek yaptı. daha yeşil bir Afyonkarahisar için çalıştıklarını aktaran Başkan Zeybek, "Bu ata tohumlarımızı hem çiftçilerimiz tarafından hem de bu hobi bahçelerindeki vatandaşlarımızın kullanmasını sağlayacağız. Oyun grupları dinlenme alanları mevcut bu alanlarımızda. Buradaki vatandaşlarımız hem kendi yiyeceklerini üretiyorlar hem de hoşça vakit geçiriyorlar. Toprakla haşır neşir olarak kendilerini rehabilite ediyorlar. Yeşile göreve geldiğimiz günden beri önem vermeye çalıştık. Türkiye'de en fazla yeşil alana sahip Ankara'nın ardından Afyonkarahisar geliyor inşallah Ankara'yı da geçeceğiz. 100 eseri görev süresince Afyonkarahisar'a kazandırdık. Tek hedefimiz Afyonkarahisar'ı yaşanabilir bir şehir ve marka haline getirmek" diye konuştu.

İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz'ın duasının ardından hobi bahçelerinin açılış kurdelesi kesildi. - AFYONKARAHİSAR