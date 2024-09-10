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AFAD, Sakarya Nehri'nde 43 yeni personele eğitim verdi

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Sakarya AFAD koordinesinde farklı illerden gelen 43 yeni personele arazide kayıp arama, kampçılık, navigasyon ve su üstü arama-kurtarma konularında uygulamalı eğitim düzenlendi.

Sakarya AFAD koordinesinde farklı illerden gelen 43 yeni personele yönelik eğitim düzenlendi. Sakarya Nehri'nde düzenlenen programda personel; arazide kayıp arama, kampçılık, navigasyon ve su üstü arama-kurtarma konularında uygulamalı olarak eğitim aldı.

AFAD ekipleri eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede farklı illerden gelen 43 yeni personele Sakarya Nehri'nde arazide kayıp arama, kampçılık, navigasyon ve su üstü arama-kurtarma konularında uygulamalı olarak eğitim verildi. Eğitimlerde, personelin afetlere müdahale konusundaki yetkinliklerini artırarak, daha etkili ve koordineli çalışmalar yapmaları hedeflendi. Arazide kayıp arama ve kampçılık eğitimi programında; personele arazide kayıp arama teknikleri ve kampçılık becerileri öğretildi. Navigasyon eğitiminde; personele harita okuma, GPS kullanımı ve yön bulma konularında teorik ve pratik bilgiler verildi. Navigasyon eğitiminde, personellerin zor şartlarda bile yönlerini belirleyebilme ve arama kurtarma operasyonlarını başarıyla yürütebilme kabiliyetlerini artırmak amaçlandı.

Su üstü arama-kurtarma eğitiminde ise; su üstünde arama kurtarma teknikleri, güvenlik önlemleri ve ekipman kullanımı konularında detaylı bilgi verildi. Toplam 43 personelin katıldığı eğitim programında AFAD, operasyonel kapasitemi ve etkinliğini artırmayı hedefliyor. Yeni personeller, bu eğitimlerle birlikte, afet ve acil durumlara daha hazırlıklı hale gelerek, muhtemel kriz anlarında daha etkin müdahalelerde bulunabilecek donanıma sahip oluyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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