Sındırgı'da Deprem Konutları Kurası Çekildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Sındırgı depremi sonrası yapımı tamamlanan konutların kura töreninde, "Konutların Sındırgılı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Balıkesir'de 2025 yılında meydana gelen depremlerin ardından afetzede vatandaşların kalıcı konutlarına kavuşması amacıyla, AFAD koordinasyonunda ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle Sındırgı'da yapımı tamamlanan 305 konut ve 1 iş yeri için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen kura çekiminde, Sındırgı ilçe merkezinde 160, Alacaatlı Mahallesi'nde 48, Gölcük Mahallesi'nde 45, Osmanlı Mahallesi'nde 28 ve Kertil Mahallesi'nde 24 konutun hak sahipleri belirlendi. Alacaatlı Mahallesi'ndeki 1 iş yerinin de kurası çekilirken, toplam 305 konut ve 1 iş yeri için hak sahipleri belli oldu.

"Konutların Sındırgılı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum"

Balıkesir Sındırgı'daki depremin üzerinden bir yıl geçmesinin ardından hasar gören konutların büyük bölümün yenisinin yapıldığını ifade eden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Bugün bir iş yeri ve 305 konut olmak üzere 306 bağımsız dönümün birazdan kurallarını çekeceğiz. Diğer konutların hem iş yerlerini hem de ahırlarının da inşaatları hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok yakın bir zamanda inşallah onların da kurallarını çekeceğiz. Bütün afet türlerinde de aynı anlayışla, aynı hassasiyetle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve afet nedeniyle oluşan yaraların sarılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu konutların Sındırgılı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah yeni yuvalarında huzurla, sağlıkla hayatlarını devam ettirmelerini diliyorum" açıklamasında bulundu.

"Sındırgı'da TOKİ olarak toplamda bin 121 konut, 36 işyeri ve 23 ahırlık kazandırıyoruz"

TOKİ'nin afet sonrasında vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacının karşılanmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Deprem sonrası yaraların salınması, güvenli ve kalıcı konukları bir an önce inşa edilmesi için büyük bir emek, titiz bir çalışma ve güçlü bir devlet iradesi ortaya konmuştur. Bu kapsamda AFAD depremin ilk anından itibaren vatandaşımızın yanında olmuş, arama kurtarmadan, geçici barınma gibi birçok konuda devletimizin sağdaki gücümü ortaya koymuştur. TOKİ ise afet sonrasında vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan güvenli ve kalıcı barına ihtiyacını karşılamasında önemli bir görev üstlenmiştir. Bugün Sındırgı'da kurası çekilecek olan bu konutlar işte bu güçlü koordinasyonun ve devletimizin vatandaşına verdiği sözün somut bir yer göstermesidir. Türkiye genelinde afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak ve yaşanan acıların bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla TOKİ olarak 460 bin konutun yapımı gerçekleştirdik. Sındırgı'da TOKİ olarak toplamda bin 121 konut, 36 işyeri ve 23 ahırlık kazandırıyoruz. Ayrıca 500 bin sosyal konut kapsamında da 250 adet sosyal konut daha inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Kentsel dönüşümler, yaşama ihtimalimiz olan depremlere karşı bizi hazırlıklı duruma getiriyor"

Deprem riskine karşı Türkiye genelinde kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, "Sadece afetlerden sonra değil, afetlerden önce de afet riskini azaltmak için birçok çalışma yapıyoruz. Ülkemizi özellikle depreme dayanıklı hale getirmek için İstanbul başta olmak üzere çok önemli kentsel dönüşümler yerine getiriyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz kentsel dönüşümler, yaşama ihtimalimiz olan depremlere karşı bizi hazırlıklı duruma getiriyor. Biz de bununla ilgili çok büyük bir gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yalnız konut üretmiyor, aynı zamanda şehirlerimizi daha dirençli hale getirmek için çalışıyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, kurası çekilen konutların vatandaşlara mutluluk getirmesini dileyerek, "Bugün burada gerçekleştirilecek kura ile Sındırgı kırsalındaki 4 köyümüzde 145 konut ve 1 işyeriyle, Sındırgı ilçe merkezinde 160 konut olmak üzere toplam 305 konut ve 1 işyerinin sahipleri belirlenmiş olacak. Şunun altını özellikle çizmek isterim. Bu süreçte yalnız konut üretmiyor, aynı zamanda şehirlerimizi ve yerleşim alanlarımızı daha dirençli hale getirmek için çalışıyoruz. Bugün kurası çekilecek konutların, her birinin ailelerimize sağlık, huzur, güven ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Yeni yuvalarınızda güzel günler geçirmenizi, çocuklarınızla birlikte nice mutlu hatıralar biriktirmenizi diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı