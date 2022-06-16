ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarını uğurladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Törene; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasını yapan Fakülte birincisi Ali Çamlıbel, "Üniversite okumak bize sorumluluk duygusunu, vicdanlı olmayı, insanı sevmeyi, herkese karşı saygılı olmayı, eşitlik ilkesinin ne kadar önemli olduğunu ve kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmeyi öğretti. Üzerimizde emeği ve katkısı olan tüm öğretim üyelerimize ve ailelerimize kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim" dedi.

Öğrencilerin kendileri ve ailelerinin yanı sıra Ülkemiz ve dünyaya karşı da sorumlulukları olan genç eğitimciler olduğunu belirterek konuşmasına başlayan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, "İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve en üst düzey bilgilerle, kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Sizler; başarıdan başarıya koşarken Üniversitemizi daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaksınız" diye konuştu.

Öğrencilere yollarını aklın, vicdanın ve bilimin ışığının aydınlatması gerektiğini söyleyen Ölçücü, "Sevgi ilkesini hayatınızda düstur edinin dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip eder. Ayrıca şunu da unutmayınız, sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkeniz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız. Bundan sonraki hayatınızda hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hayatlarında önemli bir başlangıca imza attıklarını vurgulayarak konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bugün bu mutluluğu sizlerle birlikte yaşamak bizler içinde tarifi imkansız bir mutluluk. Sürekli gelişen üniversitemizde geleceği inşa ettiğimiz kıymetli öğrencilerimiz ile durmadan ve yorulmadan çalışmaya çıtayı daima en yukarıya taşımaya, arkamızdaki büyük eğitim ordusuyla ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrenmenin sonu olmayan bir süreç olduğunu belirten Rektör Aldemir, "Kıymetli öğrencilerim sevgili evlatlarım eğitim burada bitmedi. Bundan sonraki süreçte kendinizi sürekli güncelleyerek en uygun hedefleri koyunuz. Sizler, Ülkemizin geleceğini inşa edecek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakabilecek nesillersiniz. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi'nin hazırlamış olduğu başarılardan oluşan slayt gösterisini ardından program, Öğretim Görevlisi Nermin Gürbüz'ün hazırladığı salsa dans gösterisi, ADÜ Halk Oyunları Topluluğunu gösterisi, Araştırma Görevlisi Gamze Akyol'un hazırladığı serbest stil dans gösterisi ile devam etti.

Fakülte birincisi Ali Çamlıbel'in mezuniyet kütüğüne plakasını çakmasının ardından ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, fakültede dereceye giren öğrencileri tebrik ederek hediyelerini verdi.

Mezun öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından öğrencilerin keplerini atması ile tören sona erdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel