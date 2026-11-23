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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) akademisyenlerinin de yer aldığı uluslararası araştırma ekibi, Güney Afrika'da tarım zararlısı böceklerle biyolojik mücadelede kullanılma potansiyeli taşıyan yeni bir entomopatojen nematod türü keşfetti. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda tanımlanan yeni türe, Güney Afrikalı bilim insanı Dr. Justin Hatting'in anısına Steinernema hattingi adı verildi.

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Hazır, Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri Doç. Dr. Harun Çimen ve Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Hazal Gülşen'in de araştırmacıları arasında bulunduğu çalışma, Güney Afrika ve Çek Cumhuriyeti'nden bilim insanlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. Entomopatojen nematodlar, tarımsal üretimde zararlı böceklerle biyolojik mücadele amacıyla kullanılan, toprakta yaşayan mikroskobik omurgasız canlılar olup kimyasal tarım ilaçlarına alternatif oluşturan bu organizmalar, özellikle bitkisel üretime zarar veren böcek larvalarının kontrolünde önemli bir potansiyel taşıyor. Söz konusu nematodlar, bünyelerinde bulunan simbiyotik Xenorhabdus türü bakteriler aracılığıyla hedef böcekleri enfekte ederek etkisiz hale getiriyor. Uygun şartlarda bu süreç yaklaşık 48 saat içerisinde gerçekleşebiliyor. Laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalar, yeni keşfedilen Steinernema hattingi türünün de tarımsal zararlıların kontrolünde etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Uluslararası bilimsel iş birliğiyle tanımlandı

Araştırma süreci, Güney Afrika'nın Mpumalanga bölgesindeki mısır tarlalarından alınan toprak örneklerinin incelenmesiyle başladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Güney Afrika ve Çek Cumhuriyeti'ndeki araştırmacıların ortak çalışmaları sonucunda elde edilen örnekler; morfolojik, mikroskobik ve moleküler yöntemlerle detaylı olarak analiz edildi. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, incelenen nematodların bilim dünyası için yeni bir tür olduğu belirlendi. Araştırma ekibi, Güney Afrika'da bu alandaki bilimsel çalışmalara katkı sunan Dr. Justin Hatting'in adını yaşatmak amacıyla yeni türe Steinernema hattingi adını verdi. Uluslararası bilimsel iş birliğinin önemli bir çıktısı olan araştırma, Q1 kategorisinde yer alan Journal of Helminthology dergisinde yayımlanarak bilim dünyasının erişimine sunuldu.

Sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlaması bekleniyor

Tarımda kimyasal mücadele yöntemlerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesini her geçen gün daha önemli hale getiriyor. Bu kapsamda entomopatojen nematodlar, çevre dostu biyolojik mücadele uygulamalarının geliştirilmesinde önemli alternatifler arasında yer alıyor. Steinernema hattingi türünün keşfi, tarımsal zararlılarla biyolojik mücadele alanındaki bilimsel bilgi birikimine katkı sunarken, gelecekte entegre zararlı yönetimi programlarında değerlendirilmesi açısından da umut vadediyor.

ADÜ akademisyenlerinin uluslararası araştırma ekibinde yer alarak imza attığı bu önemli keşif, ADÜ'nün bilimsel araştırma kapasitesini ve uluslararası akademik iş birliklerine sunduğu katkıyı bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı