Küçükçekmece'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı bodrum katındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Yangını çıkardığı tespit edilen kundakçı Bayram Bulut Ö. saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Kundaklama anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 22 Kasım günü saat 04.10 sıralarında Küçükçekmece

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 22 Kasım 2026 tarihinde saat 04.10 sıralarında apartmanların sığınak olarak tasarlanan bodrum katlarının 11 adet stüdyo daire gibi kiraya verilmişti. Binanın stüdyo daire olarak kullanılan bölümlerinde yangın çıkmıştı. Yangın sırasında dumandan etkilenen ve binada mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmıştı. Dumandan etkilenen Emrullah Savaş (20) ve Berkay Ellik (26) hayatını kaybederken, Taner K. (29) ağır yaralanmıştı.

Polis yangını şüpheli buldu, güvenlik kameraları şüpheliyi ele verdi

Yangının ilk etapta elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın çıkış nedenine ilişkin şüphe üzerine çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yangından kısa süre önce iki kez binaya girip çıkan bir kişiyi tespit etti. Şahsın binaya giriş ve çıkış saatleriyle yangının çıkış zamanının örtüşmesi üzerine kimlik tespiti yapıldı. Şüphelinin hakkında 24 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Bayram Bulut Ö. (32) olduğu belirlendi.

Aralarında husumet olan arkadaşının odasını yakmak istedi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde, olay öncesinde alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen şüpheli Bayram Bulut Ö.'nün kokoreç yedikten sonra aralarında husumet bulunan arkadaşı R.T.'nin yaşadığı eve gittiği öğrenildi.

İddiaya göre, arkadaşı R.T.'nin kapısını çalan ancak kapının açılmaması üzerine binadan ayrılan şüpheli, bir süre sonra yeniden gelerek kapıyı çaldı. Kapının ikinci kez de açılmaması üzerine şüphelinin, çakmakla tutuşturabileceği bezleri kullanarak binada yangın çıkardığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin husumetli olduğu arkadaşı R.T.'nin ise olay sırasında evde bulunmadığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kaldığı adres tespit edilen Bayram Bulut Ö., aynı gün içerisinde Küçükçekmece'de saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kundaklama anları kamerada

İki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kundaklama olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin husumet yaşadığı arkadaşın R.T.'nin evinin olduğu binaya bir ticari taksiyle geldiği, sonrasında bina önünde kontrollerde bulunduğu, sonrasında bina çevresinden uzaklaştığı anlar yer alıyor. En son kısımda ise eylemi gerçekleştirmek üzere döndüğü ve yangını çıkartıp olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı