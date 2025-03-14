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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Tıp Bayramı'nı Kutladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Tıp Bayramı'nı Kutladı
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Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlık çalışanlarının önemine vurgu yaparak, hekimlik mesleğinin kutsallığını ve sağlıkta şiddete sıfır tolerans ilkesini desteklediklerini belirtti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Bütün meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığını dile getiren Rektör Mehmet Keleş, "Diğer mesleklerden ayrı olarak varlığına "Kutsallık" atfedilen yegane meslek hekimliktir. Çünkü özü, insana karşılıksız hizmet ve fedakarlıktır. İyileştirmeye ve yaşatmaya vesile olma görevi hekimliği, sorumluluğu en ağır mesleklerden birisi haline getirir. Zaman kavramı olmadan kapısı çalınan, hastasının derdine derman olmadan mesaisini bitirmeyen hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız için, bu bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. Salgınlar, hastalıklar ve felaketler karşısında fedakarca görev yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, toplumumuz için en büyük güvencelerden biridir. Hekimlerimizin ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın üstlendikleri büyük sorumluluğun bilinciyle gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretler her türlü övgünün üzerindedir. İnsan sağlığına adanmış bu kutsal mesleği icra eden sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin son bulması temennisiyle, sağlıkta şiddete sıfır tolerans ilkesini desteklediğimizi vurguluyor, bu duygu ve düşüncelerle, başta Adıyaman Üniversitesinin kıymetli hekimleri ve sağlık çalışanları olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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