Adıyaman Üniversitesi'nde Tecrübe Paylaşım Programı Düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Topluluğu tarafından "Kürsülerden sıralara uzanan bilgi ve tecrübe paylaşımı" başlıklı söyleşi programı gerçekleştirildi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonundaki programın konuğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın oldu. Programın moderatörlüğünü üniversite öğrencilerinden Ahmet Baran Çetinkaya ve Abdulkadir Yılmaz üstlendi. Söyleşiye Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın kamu yönetimi, siyaset ve hukuk alanlarındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Gençlere kariyer planlamaları ve kamu hizmetinde liyakatli bir duruşun önemi hakkında önemli tavsiyelerde bulunan Aydın, bilgi ve deneyim aktarımının önemine vurgu yaptı.

Söyleşi, soru cevap bölümü ve ardındaki hediye takdimi ile son buldu. - ADIYAMAN