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Adıyaman haberi! Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin galibi 'sarı' liste

Yerel Haberler

Adıyaman haberi! Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin galibi 'sarı' liste

Adıyaman gelişmesine göre Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı meclis üyeliği seçimleri sonuçlandı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı meclis üyeliği seçimleri sonuçlandı.

Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen seçimlerde 18 meslek gurubundan 45 meclis üyesi seçildi. Mevcut Başkan Mustafa Uslu'nun öncülüğünü ettiği 'beyaz' liste ile İrfan Torunoğlu'nun öncülüğünü yaptığı 'sarı' liste yarıştı. 18 meslek gurubundan 2 gurupta beyaz ve sarı listeler aday çıkartmadı. Bu aday çıkartılmayan 2 grup bağımsız seçime girdi.

Oy kullanma işleminin ardından açılan sandıklarda sayıma gidildi. Yapılan sayımlarda 'sarı' liste 13 meslek gurubunu, 'beyaz' liste ise 3 meslek gurubunu alırken, 2 guruptan ise bağımsız çıktı.

Seçim sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan 'sarı' rengin öncüsü İrfan Torunoğlu, "Bu gün yapılan seçimlerde aday gösterdiğimiz 16 guruptan 13 gurubu aldık. Seçilen bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı hizmetler yaparlar. Ticaret ve Sanayi Odası'nı arkadaşlarımla beraber yöneteceğim. Meclis üyeleriyle birlikte daha güzel yönetmenin gayretinde olacağız" dedi.

Torunoğlu, daha sonra dışarıda bulunan kalabalığa desteklerinden dolayı teşekkür etti. Meclis üyeleri önümüzdeki günlerde bir araya gelerek hem meclis başkanını hem de yönetim kurulu başkanını belirleyecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Uslu Adıyaman Yerel Haberler

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