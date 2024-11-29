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Adıyaman Gölbaşı'nda Köylere Hizmet Toplantısı Yapıldı

Adıyaman Gölbaşı'nda Köylere Hizmet Toplantısı Yapıldı
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Gölbaşı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2024 yılı hizmetleri ve bütçe planlamaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, köy muhtarlarıyla birlikte köylerin ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Adıyaman Gölbaşı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı olağan toplantısı yapıldı.

Toplantı, Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan başkanlığında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İl genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

2024 yılı boyunca köylere yapılan hizmetler hakkında bilgilendirme yapılarak plan ve bütçe komisyonu üyeleri seçildi. 2025 yılı gelir ve gider bütçesi ve yatırım planı ve çalışma programı değerlendirilerek bütçe detayları değerlendirildi.

Toplantının sonunda, muhtarlar söz alarak köylerin ihtiyaçlar ve talepleri hakkında detaylı bilgi sundu. Kaymakam Seyhan, köylerin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların hızla hayata geçirileceğini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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