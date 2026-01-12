Haberler

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu

Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

  • Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsü çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
  • Kazada 3 kişi yaralandı ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Hayatını kaybedenler Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci'dir.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİL YOLCU OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahta– Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobil, 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL KAZA SONRASI HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta sıkışan 3 kişi ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Otomobilde bulunan Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Yorumlar (2)

Ersin Aktaş:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah

murat toprak:

kus serisimi bu nasil bir araba bu hale gelmis..

