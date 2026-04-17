Okul saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanılan okul saldırılarında hayatını kaybedenler için Adıyaman Meydan Camiinde Cuma Namazı sonrası gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, STK temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı. Müftülük görevlileri tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı sonrası ölenler için dualar edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı