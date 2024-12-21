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Adıyaman'da Mesleki Eğitim İçin Önemli Protokol İmzalandı

Adıyaman'da Mesleki Eğitim İçin Önemli Protokol İmzalandı
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Adıyaman Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Armas Global Turizm Yatırımları A.Ş. arasında imzalanan protokol ile dezavantajlı öğrencilere burs ve staj imkanı sunulacak.

Adıyaman Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Armas Global Turizm Yatırımları A.Ş. arasında önemli bir mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Projenin protokol imza törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve Armas Global Turizm Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Fahri Olgun katıldı. Protokol, yalnızca bir iş birliği değil, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve dezavantajlı öğrenciler için sürdürülebilir bir model oluşturmak adına önemli bir toplumsal katkı niteliği taşıyor.

Protokol kapsamında, Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarında öğrenim gören 50 öğrenciye büyük bir destek sunulacak. Her yıl 6 ay boyunca aylık 2.500 TL burs alacak olan öğrenciler, geriye kalan 6 ayda ise sektör deneyimi kazanacakları bir staj yapma fırsatına sahip olacak. Bu burs ve staj imkanları, öğrencilerin yalnızca ekonomik yüklerini hafifletmekle kalmayıp, onları gerçek iş dünyasına hazırlayarak mesleki özgüvenlerini artırmayı hedeflemektedir. Bu staj döneminde öğrencilere aylık 12.000 TL ücret ödenecek. Öğrencilerin mezuniyet sonrasında ise ilgili işletmede istihdam edilmeleri planlanıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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