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Adıyaman'da kreşler, İl Müdür Yardımcısı Osman İde tarafından ziyaret edildi.

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Adıyaman'da kreşler, İl Müdür Yardımcısı Osman İde tarafından ziyaret edildi.
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Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Osman İde, kentteki kreşleri ziyaret ederek hizmetleri yerinde inceledi. Personelden bilgi alan İde, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesinin önemine dikkat çekti.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Osman İde, kentte faaliyet gösteren kreşleri ziyaret ederek çocuklara yönelik sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

Kreşlerde görevli personelle bir araya gelen İde, yürütülen çalışmalar ve çocukların gelişimine yönelik faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda büyümesinin önemine dikkat çekilen ziyaretlerde, çocukların üstün yararını esas alan hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik hizmetlerin sevgi, özveri ve sorumluluk bilinciyle yürütüldüğü ifade edildi.

Ziyaretlerin, kreşlerde sunulan hizmetlerin yerinde değerlendirilmesi ve çocuklara yönelik çalışmaların geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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